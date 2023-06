俄稱烏克蘭「大規模進攻失敗」250人戰死　烏軍發35秒「沉默片」

▲俄羅斯軍方表示,烏克蘭4日在頓內茨克展開大舉進攻但未能成功。圖為烏克蘭軍人正準備向巴赫姆特前線地區發射迫擊砲。(圖/路透)

記者張寧倢/編譯

俄羅斯國防部5日表示,烏克蘭武裝部隊在頓內茨克(Donetsk)南部前線的5個地點展開「大規模進攻」,但已遭俄軍擊退,250名親基輔的士兵死亡。路透社指出,目前尚不清楚烏軍大反攻是否已經開始。烏克蘭軍方4日發布一段35秒影片,呼籲各界對烏軍反攻行動「保持沉默」,過多的討論可能有助於敵方。

根據路透社報導,俄國國防部在莫斯科時間5日凌晨1時30分發聲明表示,烏克蘭4日上午動用了6個機械化營和2個坦克營,向頓內茨克南部戰線的5個地點發動大規模攻勢,「敵人的目標是突破在他們眼中,我方最脆弱的前線防禦區。」但聲明也稱,「敵人沒有完成他們的任務,他們沒有成功。」

俄國國防部同時發布了一段幾輛烏克蘭裝甲車遇襲爆炸的影片,並宣稱俄軍殺死了250名烏克蘭士兵,摧毀16輛坦克、步兵戰車與21輛裝甲戰車。另外,負責指揮烏克蘭特別軍事行動的俄羅斯參謀總長格拉西莫夫(Valery Gerasimov)據稱當時也在烏克蘭發動襲擊的地區的一處高級指揮所。

▲烏軍發布影片,暗示反攻計畫將在「沉默無聲」中展開。(圖/翻攝自推特@oleksiireznikov)

另一方面,烏克蘭總統澤倫斯基接受《華爾街日報》採訪時表示,烏軍已經準備好發動反攻,但對於成功預測的語調則有所緩和,他警告反攻可能需耗費一些時日,而且代價高昂。澤倫斯基說,「我不知道這需要多長時間,說實話,它可以用很多種方式,完全不同。但我們即將進行(反攻),我們已經準備好了。」

烏克蘭國防部4日也在Telegram上發布一段影片,畫面剪接了數名烏軍士兵以食指放在嘴巴前,做出「噤聲」手勢,字幕則寫著「計畫喜歡沉默,並不會宣布開始。」烏克蘭國防部長列茲尼科夫(Oleksii Reznikov)則將影片轉發至推特,「話語是非常不必要的,它們只會造成傷害。」不僅暗示烏克蘭不會宣布反攻開始,也期盼外界勿作過多的猜測。

"Words are very unnecessary

They can only do harm"



(c) Depeche Mode pic.twitter.com/0Ul78wSv9q