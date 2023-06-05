俄稱烏克蘭「大規模進攻失敗」250人戰死　烏軍發35秒「沉默片」

▲俄羅斯軍方表示，烏克蘭4日在頓內茨克展開大舉進攻但未能成功。圖為烏克蘭軍人正準備向巴赫姆特前線地區發射迫擊砲。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯國防部5日表示，烏克蘭武裝部隊在頓內茨克（Donetsk）南部前線的5個地點展開「大規模進攻」，但已遭俄軍擊退，250名親基輔的士兵死亡。路透社指出，目前尚不清楚烏軍大反攻是否已經開始。烏克蘭軍方4日發布一段35秒影片，呼籲各界對烏軍反攻行動「保持沉默」，過多的討論可能有助於敵方。

根據路透社報導，俄國國防部在莫斯科時間5日凌晨1時30分發聲明表示，烏克蘭4日上午動用了6個機械化營和2個坦克營，向頓內茨克南部戰線的5個地點發動大規模攻勢，「敵人的目標是突破在他們眼中，我方最脆弱的前線防禦區。」但聲明也稱，「敵人沒有完成他們的任務，他們沒有成功。」

俄國國防部同時發布了一段幾輛烏克蘭裝甲車遇襲爆炸的影片，並宣稱俄軍殺死了250名烏克蘭士兵，摧毀16輛坦克、步兵戰車與21輛裝甲戰車。另外，負責指揮烏克蘭特別軍事行動的俄羅斯參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）據稱當時也在烏克蘭發動襲擊的地區的一處高級指揮所。

▲烏軍發布影片，暗示反攻計畫將在「沉默無聲」中展開。（圖／翻攝自推特@oleksiireznikov）

另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基接受《華爾街日報》採訪時表示，烏軍已經準備好發動反攻，但對於成功預測的語調則有所緩和，他警告反攻可能需耗費一些時日，而且代價高昂。澤倫斯基說，「我不知道這需要多長時間，說實話，它可以用很多種方式，完全不同。但我們即將進行（反攻），我們已經準備好了。」

烏克蘭國防部4日也在Telegram上發布一段影片，畫面剪接了數名烏軍士兵以食指放在嘴巴前，做出「噤聲」手勢，字幕則寫著「計畫喜歡沉默，並不會宣布開始。」烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）則將影片轉發至推特，「話語是非常不必要的，它們只會造成傷害。」不僅暗示烏克蘭不會宣布反攻開始，也期盼外界勿作過多的猜測。