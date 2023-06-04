特警搭鮪魚拍賣宣導反詐　銀髮族遭詐騙五大類手法曝

▲刑事局4日在台北花博結合蘇澳漁會行銷漁產，宣導反詐騙知能。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

宜蘭蘇澳區漁會4日上午在台北市花博公園舉辦行銷活動，推廣國人消費品嘗宜蘭海鮮，蘇澳農會也與刑事局推廣宣導民眾識詐活動，希望藉此提升全民反詐騙觀念，警方指出，2033年年長者遭詐騙手法，前5名分別為：投資詐欺1066件，猜猜我是誰929件，假冒公務機關詐騙案件617件，解除分期付款詐騙則有305件，盜用好友身分達267件，其他手法的詐騙案件有983件。

刑事局統計，2022年全般的詐騙案類排行榜：第一名仍是投資詐欺發生13685件、第二名則是解除分期詐騙發生11249件、第三名則是假網拍騙取民眾賄款案高達7279件，第四名則是一般購物詐騙發生4887件，第五名則是猜猜我是誰的騙取匯款案件，總計發生2264件。

刑事局在犯罪預防宣導層面耗費苦心，希望民眾能走出同溫層，藉由漁會行銷海產活動，結合反毒反詐騙知一同融入民眾日常生日活，擴大觸及面向，刑事局活動中推出仿真毒品、模擬毒品氣味體驗宣導，並出動除暴特勤隊重裝展現威猛秀，還有刑事人員現場魔術秀，搭配有獎徵答等方式宣導反毒反詐騙，以達到寓教於樂的目的，提升民眾反毒反詐騙知能。

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