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「台灣絕命毒師」仿美劇製毒　警強力攻堅...破透天厝MAPA工廠

記者張君豪／台北報導

刑事局偵三大隊1日宣布破獲罕見安毒製造工廠，逮捕制毒師田男（48歲、經查有毒品、槍砲前科），警方指出，田男從去年開始，仿效美國知名電視劇《絕命毒師》利用MAPA製毒法，大幅降低過往以紅磷製造安毒過程所產生的惡臭，警方懷疑他利用自家透天厝當製毒廠和分銷站，2022年12月收網逮人，並起獲四級毒品MAPA（3-氧-2-苯基丁酸甲酯）891克、大批製毒工具。

▲田嫌利用自宅廚房製造安毒，遭刑事局除暴特勤隊攻堅逮捕，起獲相關事證。（圖／記者張君豪翻攝）

▲田嫌利用自宅廚房製造安毒，遭刑事局除暴特勤隊攻堅逮捕，起獲相關事證。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

▲田嫌利用自宅廚房製造安毒，遭刑事局除暴特勤隊攻堅逮捕，起獲相關事證。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵三大隊第三隊去年接獲情資，田男涉嫌在桃園是平鎮區自宅製毒，隨警方與桃警平鎮分局共組專案小組，報請桃園地檢署指揮偵辦、警方蒐證後確定上情，在去年12月發動搜索。

當場查扣製毒原料、四級毒品MAPA 3包毛重891公克、安非他命毛重2.57公克、海洛因毛重0.33公克、製毒筆記、抽濾瓶、研磨機、加熱設備、氣體鋼瓶等製毒設備，及CO2鎮暴槍2枝、彈丸1盒、手機3支」等證物。

▲田嫌利用自宅廚房製造安毒，遭刑事局除暴特勤隊攻堅逮捕，起獲相關事證。（圖／記者張君豪翻攝）

田男落網後辯稱，是一名死去的朋友傳授他MAPA製毒方法，經鑑識人員計算後確認，以現場查扣MAPA數量近900克，經苯基丙酮催化後計算損耗率，月可產製225克、市價約45萬元安毒。加上田嫌隊先驅原料、製毒設備和產出安毒流向均交代不清，警方訊後依違反毒品危害防制條例，移送桃園地檢署偵辦，田嫌裁定羈押禁見。

刑事局指出，這是今年台灣首次查獲以MAPA製造安毒的特殊案例，該制程有不產生惡臭，製程簡便，產出速度較快的特色，美劇絕命毒師中男主就是利用該法製作安毒，進而成為美墨邊界最大毒梟。

刑事局呼籲：民眾檢舉毒品，依防制毒品危害獎懲辦法第6 條規定，毒品檢舉獎金最高可達新台幣1千萬元，且會給予檢舉人保密身分；該局檢舉專線電話：02-27567252、02-27673390。

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