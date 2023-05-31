去泰國失聯！刑事局證實2台人受困緬甸　是否遭下藥擄走待釐清

記者張君豪／台北報導

針對全球反詐騙組織GASO日前拍攝影片指出：該組織救援過程中、稱有2台灣民眾疑似於泰國遭下藥擄走，並販售到緬甸從事詐騙工作的驚悚案情，對此刑事局國際刑警科31日傍晚證實接獲兩位民眾家屬報案，會全力調查案情，但目前無法證實台人遭受下藥擄走的情況發生。

▲圖為刑事局外觀。（圖／記者吳杰澄攝）

刑事局指出：日前確實接獲有兩名台灣民眾家屬向警方報案，家人赴泰國後失聯，疑似遭賣到緬甸進行詐騙工作，對於有關救援組織所公布影片，指稱2名台人疑似在泰國「遭下藥迷昏帶往緬甸從事詐騙工作」，警方針對這部分已經成立專案小組，日前緊急派員赴泰進行調查。

刑事局經過GASO轉介，目前已經確認2名台灣被害人身分，經查該2名被害人家屬分別於4月、5月向高雄、台中市警察局報案，受理後即依規定通報警政署刑事局，刑事局已與外交部組成專案救援小組營救，目前2被害人仍受困緬甸地區，案情仍有待台泰外交人員進行營救、司法調查釐清，目前台警專案人員已抵達泰國與該國皇家警察總署人員釐清案情。

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