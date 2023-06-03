美防長：有決心維護台海和平　籲中國應與美軍對話

▲ 奧斯汀於新加坡香格里拉對話發表演說。（圖／路透）

文／中央社記者侯姿瑩新加坡3日專電

美國國防部長奧斯汀今天在「香格里拉對話」亞洲安全會議表示，美國有決心維護台海和平穩定，會持續維持強大的嚇阻力，並呼籲北京與美國進行軍事對話，「現在就是對話的合適時機」。

為期3天的「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）昨天起在新加坡香格里拉飯店舉行。奧斯汀（Lloyd Austin）今早針對美國在印太地區的領導力發表演講。

談及台海情勢，他重申，美國長期遵行「一中政策」及履行台灣關係法的義務，致力維護台海現狀，「我們的政策一致且堅定」。美國反對任何一方單向改變現狀，但他也強調，衝突並非是立即或無可避免的。

「目前的嚇阻力很強，我們的工作是繼續保持」，奧斯汀表示，維持台海和平穩定攸關全球利益，全球商業航道及供應鏈、自由航行都與此有關；台海發生衝突將帶來具毀滅性的結果。

奧斯汀說，因此，美國有決心維護台海和平及穩定，其他許多國家也是如此。

他強調，競爭不應演變成衝突，區域不應分裂成互有敵意的區塊，而是應該強化「護欄」以防止衝突，加倍外交上的努力，強化區域和平、安全與穩定。

另一方面，奧斯汀表示，美國相信與中國之間有開放的溝通管道至關重要，特別是美中防務與軍方高層之間。「對負責任的防務領袖來說，任何時候都是適合對話的時機」。

他向中國喊話，「現在就是對話合適的時機」，對話不是「獎賞」而是「必須」，在晚宴上握手並不能替代實質上的互動往來。「我們有多一點的對話，就越能避免恐導致危機或衝突的誤解、誤判」。

奧斯汀說，他對中國不願與美國軍方建立更好的危機管控機制深感憂心。

美中競爭加劇之際，美國先前提出奧斯汀與中國國防部長李尚福在「香格里拉對話」場邊舉行雙邊會的提議，但遭中方拒絕。奧斯汀與李尚福昨晚在開幕晚宴上碰頭，先抵達會場的奧斯汀在李尚福到場後主動向前握手致意，但兩人未有太多互動。

美國國防官員先前透露，向中國提出的電話通話、會面、對話都遇到許多困難，無論由美國國防部長提出，還是其他美國國防高層提出都是如此。

此外，針對與會者提問，若有機會與李尚福說話，會向他說什麼？奧斯汀回應，在台灣議題上，他會向對方表示，美國政策沒有改變，也不希望看到任何一方單方面改變現狀，任何分歧都應該透過外交方式解決，維持區域和平與穩定至關重要，衝突對全球經濟產生的影響將是「無法想像」。

至於台海情勢，奧斯汀重申，美國不尋求與中國發生衝突，而是盡力確保自由開放的印太地區。

奧斯汀說，雖然他認為衝突並非立即或無可避免，但美國正在盡力確保維持現狀，藉由擁有可恃戰力來遏阻任何錯誤的決定，「美國有這樣的軍隊也會持維持下去」。他必須持續確保美國軍隊準備好因應任何情況。（編輯：馮昭）