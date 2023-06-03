　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美防長：有決心維護台海和平　籲中國應與美軍對話

▲▼美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）於新加坡香格里拉對話。（圖／路透）

▲ 奧斯汀於新加坡香格里拉對話發表演說。（圖／路透）

文／中央社記者侯姿瑩新加坡3日專電

美國國防部長奧斯汀今天在「香格里拉對話」亞洲安全會議表示，美國有決心維護台海和平穩定，會持續維持強大的嚇阻力，並呼籲北京與美國進行軍事對話，「現在就是對話的合適時機」。

為期3天的「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）昨天起在新加坡香格里拉飯店舉行。奧斯汀（Lloyd Austin）今早針對美國在印太地區的領導力發表演講。

談及台海情勢，他重申，美國長期遵行「一中政策」及履行台灣關係法的義務，致力維護台海現狀，「我們的政策一致且堅定」。美國反對任何一方單向改變現狀，但他也強調，衝突並非是立即或無可避免的。

「目前的嚇阻力很強，我們的工作是繼續保持」，奧斯汀表示，維持台海和平穩定攸關全球利益，全球商業航道及供應鏈、自由航行都與此有關；台海發生衝突將帶來具毀滅性的結果。

奧斯汀說，因此，美國有決心維護台海和平及穩定，其他許多國家也是如此。

他強調，競爭不應演變成衝突，區域不應分裂成互有敵意的區塊，而是應該強化「護欄」以防止衝突，加倍外交上的努力，強化區域和平、安全與穩定。

另一方面，奧斯汀表示，美國相信與中國之間有開放的溝通管道至關重要，特別是美中防務與軍方高層之間。「對負責任的防務領袖來說，任何時候都是適合對話的時機」。

他向中國喊話，「現在就是對話合適的時機」，對話不是「獎賞」而是「必須」，在晚宴上握手並不能替代實質上的互動往來。「我們有多一點的對話，就越能避免恐導致危機或衝突的誤解、誤判」。

奧斯汀說，他對中國不願與美國軍方建立更好的危機管控機制深感憂心。

美中競爭加劇之際，美國先前提出奧斯汀與中國國防部長李尚福在「香格里拉對話」場邊舉行雙邊會的提議，但遭中方拒絕。奧斯汀與李尚福昨晚在開幕晚宴上碰頭，先抵達會場的奧斯汀在李尚福到場後主動向前握手致意，但兩人未有太多互動。

美國國防官員先前透露，向中國提出的電話通話、會面、對話都遇到許多困難，無論由美國國防部長提出，還是其他美國國防高層提出都是如此。

此外，針對與會者提問，若有機會與李尚福說話，會向他說什麼？奧斯汀回應，在台灣議題上，他會向對方表示，美國政策沒有改變，也不希望看到任何一方單方面改變現狀，任何分歧都應該透過外交方式解決，維持區域和平與穩定至關重要，衝突對全球經濟產生的影響將是「無法想像」。

至於台海情勢，奧斯汀重申，美國不尋求與中國發生衝突，而是盡力確保自由開放的印太地區。

奧斯汀說，雖然他認為衝突並非立即或無可避免，但美國正在盡力確保維持現狀，藉由擁有可恃戰力來遏阻任何錯誤的決定，「美國有這樣的軍隊也會持維持下去」。他必須持續確保美國軍隊準備好因應任何情況。（編輯：馮昭）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
5億高中男「是快速死亡」　高大成：他被打了這藥
5億高中生檢傷單曝光！　高大成：到底是誰說10樓掉下來
快訊／國家警報又響了！　2縣市升級豪雨
「24萬買121坪地」蓋房！　菲夫妻：謝謝台灣
5億高中生命案　他殺關鍵證據曝
2女一走出店被瘋狂砍殺　女店員目擊「腦海一直浮現畫面」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女賊把2幼子鎖車上！偷完「驚見火燒車」　崩潰棄贓物救兒

澤倫斯基認了：俄烏不停戰　烏克蘭無法加入北約

美日韓防長決定：年內啟動北韓飛彈情報即時共享機制

電影道具車「吊掛人體模型」　他仔細一看嚇壞！竟然是真屍

美防長：有決心維護台海和平　籲中國應與美軍對話

南韓派潛水師打撈北韓火箭殘骸　盼釐清北韓ICBM技術進展

英人瑞奶奶102歲了！元氣滿滿每天玩遊戲　長壽秘訣竟是「美好性愛」

外婆報案！失蹤5歲女童「藏屍家中壁櫥」　年輕媽扯謊：送養了

日情侶檔未婚產女狠滅跡！海邊焚燒「連臍帶女嬰」　臉部碳化

印度近10年重大鐵路事故一覽！　7節車廂墜河釀800死

白虎伸短手手撈「掉水裡玩具」　在岸邊看它漂走無奈互咬對方

爸要4歲女兒一人看家　她暴怒問：怎照顧自己

配偶拒還30筆土地權狀　律師：遺體有他殺跡證

台南水產店被步槍射20多發　警轟3槍！歹徒屁股中彈倒地

輪椅女孩畢業帶愛犬領證書　校長驚喜掏出第2份給狗狗

蔡依林真的在做新專輯：0.5成了　「記者用她當角色名」笑翻喊加油

美女董娘「百萬婚戒」遺失！　清潔工拾獲驚：以為是玩具

5億高中生墜亡！右手4針孔疑遭下毒　律師證實：遺體有多處他殺跡證

紐約地鐵遇2乘客吵架　男淡定吹薩克斯風助興

誤會柵欄固定...直接騎出去　「陷阱突降」後座急下腰躺平

女賊把2幼子鎖車上！偷完「驚見火燒車」　崩潰棄贓物救兒

澤倫斯基認了：俄烏不停戰　烏克蘭無法加入北約

美日韓防長決定：年內啟動北韓飛彈情報即時共享機制

電影道具車「吊掛人體模型」　他仔細一看嚇壞！竟然是真屍

美防長：有決心維護台海和平　籲中國應與美軍對話

南韓派潛水師打撈北韓火箭殘骸　盼釐清北韓ICBM技術進展

英人瑞奶奶102歲了！元氣滿滿每天玩遊戲　長壽秘訣竟是「美好性愛」

外婆報案！失蹤5歲女童「藏屍家中壁櫥」　年輕媽扯謊：送養了

日情侶檔未婚產女狠滅跡！海邊焚燒「連臍帶女嬰」　臉部碳化

印度近10年重大鐵路事故一覽！　7節車廂墜河釀800死

扶龍王認證！總統大選「真的有點擔心」一人　王世堅：居然不退反進

楊繡惠被男大生下跪告白！爽喊：你一輩子不用奮鬥了

新北蘆洲建商捐贈公益獎學金「8校受益」侯友宜大讚：改變的力量

林立腳部發炎不能上　樂天改派楊晉豪頂替先發

黃明志爆新歌MV：有點太過分！　14名Luxy Girls一字排開震撼畫面曝

女賊把2幼子鎖車上！偷完「驚見火燒車」　崩潰棄贓物救兒

綠營供受害者法律後盾　應曉薇批：利害關係人不要講幹話

桃園環球購物中心停電　台電：地下電纜設備故障...1246戶已復電

1類人面試表現好！錄取後「超大反差」讓她傻了　求職者戰翻

澤倫斯基認了：俄烏不停戰　烏克蘭無法加入北約

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

國際熱門新聞

印度3列車相撞釀233死　屍體堆疊路邊

體重破百男吃麥當勞「甩肉27公斤」　營養師說話了

梅雨襲日！鐵路淹水停駛　旅客慘睡關西機場

印度3列火車相撞！　120死、超過850人受傷

聽不到火車進站　高中生戴抗噪耳機被撞死

美股收紅701點　那指攀13個月高峰

印度火車事故已50人死亡、500多人傷

瑪娃襲日1人遭沖走！航班延誤星宇發紅包

自己煮粥　一家15人吃完離奇死亡

印度火車對撞死傷攀升！　207死近千人傷

本世紀最慘　印度3列車相撞至少233死

憋不住！少女在超商「就地小便」　閨蜜幫把風　

中美同桌　奧斯汀向李尚福握手致意

印度火車事故原因曝！3輛列車「5分鐘內連環撞」

更多熱門

相關新聞

外婆報案！警驚見「5歲女童藏屍壁櫥」

外婆報案！警驚見「5歲女童藏屍壁櫥」

美國科羅拉多州發生一起恐怖事件，一名年僅5歲的女童突然失蹤，幾天後卻被發現陳屍家中壁櫥，母親起初還聲稱將女兒送養，如今被控虐待女兒致死。

400多人驚收罹癌通知　結果搞錯了

400多人驚收罹癌通知　結果搞錯了

81歲翁被蜜蜂螫3小時　拔出200根毒刺

81歲翁被蜜蜂螫3小時　拔出200根毒刺

憋不住！少女在超商「就地小便」　閨蜜幫把風　

憋不住！少女在超商「就地小便」　閨蜜幫把風　

慘遭性騷擾！印度女選手「獎牌浸恆河」抗議

慘遭性騷擾！印度女選手「獎牌浸恆河」抗議

關鍵字：

香格里拉對話新加坡東南亞要聞北美要聞兩岸台海

讀者迴響

熱門新聞

嘉義女持刀殺死爸爸　吞不明藥物送醫

蔡阿嘎拍片「日本難吃5連鎖店」被炎上！網列5點怒了

即／氣象局凌晨發11縣市豪大雨特報

台南女童遭撞亡　母坐輪椅現身頻拭淚

《魷魚遊戲》被揪出「假拍畫面」！工作人員全沒發現

變頻冷氣這麼神？「4點超重要」會讓你哭

李千娜高帥兒畢業了！正面合照曝光

女棉被悶死老父　兄回家見屍崩潰

男童校內遭教師倒車撞亡！媽媽頭七當天去世

2女逛百貨遭砍死！目擊者還原驚悚現場

只有8天！全家突推出「隱藏優惠」

國家警報響了！15縣市豪大雨特報　1地雷雨超猛烈

左左右右國中畢業了！

已婚天后級女星爆「出軌乾弟」！

水氣亂周末！中南部「轟大雨」　下周連2天雨區擴大「全台濕答答」

更多

最夯影音

更多
白虎伸短手手撈「掉水裡玩具」　在岸邊看它漂走無奈互咬對方

白虎伸短手手撈「掉水裡玩具」　在岸邊看它漂走無奈互咬對方
爸要4歲女兒一人看家　她暴怒問：怎照顧自己

爸要4歲女兒一人看家　她暴怒問：怎照顧自己

配偶拒還30筆土地權狀　律師：遺體有他殺跡證

配偶拒還30筆土地權狀　律師：遺體有他殺跡證

台南水產店被步槍射20多發　警轟3槍！歹徒屁股中彈倒地

台南水產店被步槍射20多發　警轟3槍！歹徒屁股中彈倒地

輪椅女孩畢業帶愛犬領證書　校長驚喜掏出第2份給狗狗

輪椅女孩畢業帶愛犬領證書　校長驚喜掏出第2份給狗狗

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面