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孕婦狂嘔出15公分蛔蟲！　1壞習慣把蟲卵吃下肚

▲孕婦吐出成蟲階段的蛔蟲。（圖／翻攝臉書「@babymoby 」）

▲孕婦吐出成蟲階段的蛔蟲。（圖／翻攝臉書「@babymoby 」）

記者張靖榕／綜合報導

泰國素叻他尼府一間醫院日前分享一起案例，一名27歲的孕婦因嘔吐就醫檢查，在院期間吐出2條蛔蟲，分別長約10公分和15公分，都是成蟲階段的蛔蟲。原來是該名孕婦平常愛吃新鮮生菜，但疑似未清洗乾淨，導致蟲卵隨生菜下肚。

綜合泰國媒體報導，素叻他尼府首長與公共衛生博士一同針對此次案例，向泰國民眾宣導應注重飲食衛生。根據院方調查顯示，該名孕婦因為習慣吃熟食搭配新鮮生菜，可能因此吞下寄生蟲卵，隨後蛔蟲在體內長成了10公分和15公分的大蟲。

事實上過去蛔蟲病算一種常見疾病，隨著醫療衛生系統以及衛生知識的進步，如今，該名孕婦因為生菜清洗不乾淨導致蟲卵寄生，是可以簡單就避免的。

▲孕婦吐出成蟲階段的蛔蟲。（圖／翻攝臉書「@babymoby 」）

▲吐出的蛔蟲分別長達15公分和10公分。（圖／翻攝臉書「@babymoby 」）

官方希望泰國民眾不要驚慌，新鮮生菜仍然是可以食用的，而且對身體非常有意，只要做到在食用前先將蔬菜浸泡水中10分鐘，再用流水沖洗至少2分鐘，或是將蔬菜泡在水中加入泡打粉進行清潔，10至15分鐘後，就可以有效清除寄生蟲並減少化學殘留物。

簡單的做法便是將食物煮熟，且要記得先洗手，使用勺子等器具協助，如此可以預防食源性疾病，以及其他傳染病。

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