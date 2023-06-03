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大陸 大陸焦點 特派現場

陸孕婦被推落墜崖案最新審判出爐！　泰法官重判狠夫33年零4個月

▲▼ 王暖暖、泰國、孕婦、墜崖案 。（圖／翻攝 紅星新聞、網易）

▲三年前王暖暖被狠夫推落懸崖，肚子裡五個月大寶寶也沒了。（圖／翻攝 網易）

 記者任以芳／綜合報導

大陸江蘇女子王暖暖（化名）2019年赴泰旅遊，卻被丈夫俞某狠心推下34公尺懸崖奇蹟生還，經歷三年官司訴訟，狠夫被判刑坐牢33年4個月，等於下半輩子都在監獄裡度過。王暖暖對結果表示滿意，感謝泰國司法的正義。

據陸媒《紅星新聞》報導，該案件三審判決為終審判決，判決的刑事部分為：泰國皇家法院修改二審法院判決，認定俞某冬為蓄意殺人未遂，判處死刑的2/3處罰，為終身監禁；因俞某冬在案件審理過程中提供了有利於查清事實的陳述，在一項基礎上予以減刑，最終量刑為有期徒刑33年零4個月。

民事賠償部分，此前俞某冬被判需支付民事賠償520萬泰銖（約合人民幣106萬元），法院僅是對法定利息進行了調整，即2021年4月11號前法定年息為7.5%，自2021年4月11日起調整為5%。

本案共經歷了三次判決，本次為終審判決結果。當事人王女士表示，對該判決結果滿意，感謝泰國法院公平公正的審理，目前刑事案件已結束，但一直未和俞某離婚，接下來會進行離婚訴訟。

▲▼ 王暖暖、泰國、孕婦、墜崖案 。（圖／翻攝 紅星新聞、網易）

▲王暖暖努力復健終於能行走。（圖／翻攝 紅星新聞）

回顧整起案件，2019年6月9日，王暖暖與丈夫俞曉東在泰國烏汶府國家公園遊玩，因故發生激烈口角，吵到一半卻突然被問「此生還有沒有遺憾」。她滿腹疑惑地表示沒有，獲得先生一陣擁抱與親吻後，卻聽見一句「妳去死吧」，瞬間遭猛力推下落34公尺、大約11層樓高的懸崖，不僅全身17處骨折，肚裡5個月大的寶寶也沒保住，甚至被多名醫師研判「終生坐輪椅。」

但她堅信自己能夠創造奇蹟，案發至今，歷經三年多痛苦的開刀、治療及復健後，做過八次手術。隨著情緒穩定、身體好轉，她崩潰的頻率降低了。重新學習蹲下、起立、抬腿、伸展甚至邁出步伐等簡單動作。

她回憶，復健過程痛苦又漫長，由於身體疼痛又不聽使喚，每天都會數度崩潰大哭，但「沒辦法，就哭唄，哭完了生活還要繼續。」在2023年春節前後，她終於重新站起來了，勵志故事引起廣大網友、媒體關注。

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