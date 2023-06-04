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新加坡防長：中美有意恢復軍事對話機制

▲▼ 新加坡國防部長黃永宏（Ng Eng Hen）。（圖／達志影像／美聯社）

▲新加坡國防部長黃永宏（Ng Eng Hen）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

中國拒絕讓中美防長本週末在新加坡會面，外界關注兩國缺乏軍事對話溝通；但新加坡國防部部長黃永宏透露，中美防長個別與他談話時，都表示希望能恢復原有的對話機制。

第20屆「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）正在新加坡香格里拉飯店舉行。美中競爭加劇之際，中國拒絕美國提出美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與中國防長李尚福在場邊舉行雙邊會的提議，兩國軍事對話機制受到關注。

香港星島日報今天報導，黃永宏3日透露，李尚福及奧斯汀個別與他談話時，都表示希望能恢復原有的對話機制，但是何時恢復和怎樣才能有效的進行，須中美雙方自行決定。

黃永宏表示，雖然中美防長之間沒有正式會面，但是他們彼此的確曾經見面，在2日的晚宴上同桌，午餐時也坐在對面，聽到彼此談話。希望這能讓他們初步知道彼此的想法，待最終接觸時能派上用場。

奧斯汀3日在「香格里拉對話」亞洲安全會議表示，美國有決心維護台海和平穩定，會持續維持強大的嚇阻力，並呼籲北京與美國進行軍事對話，「現在就是對話的合適時機」。

而李尚福今天演講時則指中美關係事關全球戰略穩定，也是各國普遍關注的焦點。相互尊重、和平共處、合作共贏三條原則才是中美兩國正確相處之道。

李尚福在3月被任命為中國新任國防部長，但2018年他時任軍委裝備發展部長時因涉及與俄羅斯軍火商的「重大交易」，包括中國於2017年購買10架蘇35戰鬥機、2018年採購S-400地對空飛彈系統，依美國「以制裁反制美國敵人法案」被列為制裁對象迄今。

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