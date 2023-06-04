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單親媽玩3P遭偷拍！提分手遭前男友傳裸照恐嚇　判決出爐

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲蔡姓男子和單親媽女友玩3P，分手後竟傳裸照恐嚇她。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／台中報導

台中蔡姓男子和女友小安(化名)交往時玩3P，還趁她和另一名男子親熱時偷拍照、錄影。而後蔡男被小安提分手，心有不甘，傳小安裸照恐嚇她說「之前妳在幫○○吹的時候我其實有錄影」、「那是之前3P的照片」，讓小安相當害怕，報警處理。案經上訴到二審，法官依恐嚇罪處蔡拘役50日，可易科罰金5萬元，全案定讞。

判決指出，蔡男和單親媽小安交往，不料被小安用LINE提分手，蔡男心有不甘，從前年11月5日凌晨起，開始將與小安交往時拍的裸照傳給她，恐嚇說「之前妳在幫○○吹的時候我其實有錄影」、「妳同時舔兩個XX時我還叫你看鏡頭，妳是真的忘了」、「那是之前3P的照片」，還提及小安的母親和朋友，聲稱自己隨時想找他們都可以，讓小安心生恐懼，報警處理。

全案審理時，蔡男辯稱他傳這些訊息，是在跟小安吵架，不是恐嚇，從頭到尾都是小安在恐嚇他，要求他要和她玩3P。

法官認為，小安曾對蔡男表示「你這樣我又開始覺得很害怕了」、「別人拿著我的裸照還說我想太多？」，顯然因為蔡男的訊息感到畏懼，同時蔡男威脅她要將私密照片和影片散佈給她親友，已足以讓小安覺得名譽受威脅，依恐嚇罪處蔡拘役50日，可易科罰金5萬元。蔡男不服，上訴被駁回，全案定讞。

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