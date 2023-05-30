你明天不用開店了！泰籍男酒後大鬧小吃店　羞辱員警下場曝

▲桃園市泰國籍賴姓男子今年3月間在桃園區延平路某小吃店，酒後與業者起衝突。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

泰國籍賴姓男子今年3月間在桃園區延平路某小吃店用餐，酒後因消費糾紛卻向業者怒嗆「你明天不用開店了、你店裡有在販毒」等語鬧場，還與業者請肢體衝突拉扯。員警到場處理時，醉醺醺的賴男還以髒話羞辱，並嗆「等一下叫我老大來處理你們」；桃園地檢署檢察官複訊時，賴男一概否認犯行，檢方偵結依妨害公務罪嫌向桃園地院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，40歲的泰國籍賴姓男子於今年3月31日晚間到桃園區延平路某小吃店用餐，席間有喝酒，晚間8時許因結帳起糾紛，竟向老闆娘怒嗆「你明天不用開店了、我要叫人來你店裡鬧事、你店裡有在販毒」等語，胡姓老闆聞言憤而與賴理論，雙方相互拉扯，店員見狀趕來勸架也被賴打傷。

桃園警分局大樹派出所據報趕來處理，由於賴酒醉行為失序，員警欲對賴執行保護管束，賴竟對現場4名員警以台語「XX」羞辱，員警遂以妨害公務現行犯逮捕，賴因抗拒毀損員警身上配掛之密錄器，還怒嗆「等一下叫我老大來處理你們」。

桃檢複訊時，賴男對傷害、恫嚇小吃店老闆、店員與辱罵員警等犯行一概否認，辯稱是罵自己不是罵警察，警方則出示現場密錄器照片截圖、醫院診斷證明等佐證，檢方認為犯行明確，偵結依妨害公務、職務強制罪嫌向地院聲請簡易判決處刑。