陳修將特殊性癖好曝！　證人：打死胡女前一晚大玩3P

▲「76行者」前總召陳修將涉嫌殺害胡女。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者白珈陽、唐詠絮／台中報導

「76行者」前總召陳修將，2年前因懷疑胡姓小三在外有小王，涉嫌活活打死人，一審遭彰化地院依傷害致死罪判刑9年6月，上訴二審，日前台中高分院改判10年10月，關鍵密碼曝光，案發前2天，陳晚上7點多約了黃男、與胡女玩3P。黃待了5小時要離開時，摸了胡女身體，神情都很正常，沒想到隔天就發生慘案。

依據二審判決書指出，陳修將坦承於2021年10月13日晚間10時許有施用毒品咖啡包，而證人黃男也在偵查中證稱與陳修將、胡女有3P性行為，當時陳確有施用毒品咖啡包。陳修將經警採驗的尿液中，檢驗出搖頭丸、大麻，另檢出有喵喵、4甲基麻黃鹼、一粒眠等反應。

法官參酌證人黃男證詞，他是受邀與陳修將、胡女進行3P性行為，始進入112號房，過程中陳及胡2人均無異常，雖因燈光昏暗，不清楚胡女身上有何傷勢，但摸她身體並無腫脹，而且胡女神情、情緒都很正常；陳修將與胡女於2021年10月8日入住汽車旅館後，原住111號房，後改217、207號房，12日再改住宿112號房，曾於13日下午2時19分外出，不到1小時就返回，之後胡女即未再離開112號房。

▲「76行者」前總召陳修將涉嫌殺害胡女。（圖／記者唐詠絮攝）

10月13日晚間7時30分許，黃男單獨進入112號房，到14日零時38分許離開，此後直至案發當日15日2時許，除了將胡女送醫外，即無第三人進入被告與被害人投宿之房間，胡女經法醫師解剖後發現她致命傷勢，應非第三人加害所致。

陳修將10月15日警詢及偵訊時辯稱，胡女死亡時的傷勢不是他造成的，胡女於10月14日8、9時許，有跟他說她身上的瘀青都是被另一名陳姓男友人打的，甚至他還沒打小女友巴掌時，她的臉上就都是傷了，但到了被羈押後，卻又改口稱，因胡女與陳男有性關係，才於10月初有打胡女3次。

不過，當時陳修將強調，第1次動手是與胡女說好才打的，第2、3次，都只有打胡女巴掌，可能巴掌沒打準，所以打到眼睛，但他沒有打胡女手臂，且胡女體質容易瘀青，手臂瘀青是之前跌倒或撞到，與他無關。

但經檢方偵查後認定，陳修將有痛毆胡女3次的行為，依殺人罪提起公訴，並酌請法官從重量刑。一審彰化地方法院宣判，依傷害致死罪將他判刑9年6月；另依2個傷害罪判處有期徒刑各4個月，合併應執行6個月，得易科罰金。