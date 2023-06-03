快訊／媒體人揭曾遭藍營立委性騷擾！　侯友宜籲黨中央「主動調查」

▲侯友宜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／新北報導

一名資深女記者董成瑜在臉書爆料，自己曾在與藍營要角的餐敘上，被一名時任縣長、如今是立委的人士，抓住她的手，她抽開後，他竟站起來「抱住我的頭親我」。對此，國民黨總統參選人侯友宜呼籲黨中央，絕不能輕忽此事，應主動針對舉報內容，積極調查，立即處理，絕不寬貸。

董成瑜在臉書上表示， 2014年自己在壹週刊做記者的最後一年，也是首都市長即將改選的一年。有位想要居間統整國民黨選舉、如今是立委的縣長，邀集了首都市長、想要接續選市長的人，還有媒體社長、副社長、總編輯等人吃飯。「席間，這位縣長坐我右邊。雖然對他並無好感，但得知他吃素，我覺得與他形象反差太大，不免與他聊天，問他吃素細節。也許我太和顏悅色，不久，他抓起我手，講了一些關於手的無關痛癢的話，我慢慢抽回，不想發作，但知道這是我的極限。」

董成瑜表示，吃到尾聲，水果未上，「這位縣長突然站起來，抱住我的頭親我」。此舉讓董成瑜不解，自己明明是有資源的人，現場還有其他媒體高層，但對方竟敢如此明目張膽，大膽猜測「看來，是因為過去的經驗讓他覺得…我們都不會說出去，那麼現在我就說出來了」。

按照董成瑜所指出特徵，外界認為，曾任縣長的國民黨立委僅有花蓮縣立委傅崐萁。

而傅崐萁則在今天傍晚透過媒體群組表示，「崐萁從政20年以來，從未有利用權力關係對於女性或下屬有任何性騷擾之情事。崐萁珍惜家庭，從政後未曾有任何緋聞，也從未有約女性私下單獨見面。崐萁尊重及支持性別平權，若有任何性騷擾情事，請依法提出告訴！」。

對此，侯友宜競選工作室聲明，針對媒體工作者自述，曾遭不當行為侵犯，侯友宜重申，絕不允許，更不會坐視，任何侵犯個人身體自主權的行為，任何政黨皆然，不容有任何妥協。

侯友宜並呼籲黨中央，絕不能輕忽此事，應主動針對舉報內容，積極調查，立即處理，絕不寬貸。

