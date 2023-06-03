5億高中生檢傷單曝光　高大成質疑：被帶到3樓墜樓...裡面有共犯

▲5億高中生檢傷示意圖。（圖／高大成臉書）



記者蔡怡萍／台中報導

台中5億高中生命案真相仍撲朔迷離，還有許多難以解釋的疑點有待釐清，法醫高大成今（3）日也公布死者第一時間的檢傷單示意圖，並提出質疑「到底是誰跟檢警陳述『高中生是從10樓掉下來』」，指出似乎是兇嫌蓄意誤導檢警，想讓大家先入為主認定死者是從10樓墜下死亡。

▲5億高中生墜樓案，高大成3日下午也說明死者傷況。（圖／記者鄧木卿攝）



高大成在臉書貼出死者第一時間的檢傷單，表示「送醫時，EMT（救護人員）表示疑似墜樓」，高大成說「到底是誰跟檢警陳述『阿迪仔是從十樓掉下來』刻意把『墜樓死亡』深植人心，再說成他跳樓自殺？我在洗澡？撇清責任？兇嫌是否刻意誤導檢警在十樓原地打轉？設定十樓墜樓當作命案現場？造成誤判嗎？」

高大成也強調，這些是他的臆測、勿對號入座，「被告未經審判證明有罪確定前推定其為無罪。 犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實。 證據之證明力，由法院本於確信自由判斷，但不得違背經驗法則及論理法則」。他也發表了他個人觀點：

我本來打算暫時沈默面對，但還是簡單說一段我的看法：某天他（兇嫌）帶阿迪仔去十樓看看風景、吹吹十樓的風、摸摸欄杆、家裡只有啤酒就只能喝啤酒…然後再邀他一起出門去711買布丁、多多（騙小孩）剛出十樓的他家門，他故意假裝電梯感應卡及鑰匙鎖在室內。無法搭乘電梯，阿迪仔只好跟著他從十樓走樓梯下樓，沿途順路帶阿廸仔去看三樓的待售物件？哪知道三樓一打開門，房間裏已經有人在歡迎他們了！然後事情就發生了…可憐的阿廸仔完全無法預測、理解到底發生了什麼事，就失去了最寶貴的生命及原本就好像不屬於他的財產！