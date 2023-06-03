新北女離奇坐床上口鼻滲血亡...身旁留槍毒　男友落跑被帶回偵訊　

▲▼陳姓女子昨天被人發現陳屍家中，一旁有槍、毒 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北八里驚傳離奇命案！一名34陳姓女子昨天下午5時許，被人發現坐在床邊口鼻滲血、失去生命徵象，一旁有槍、有刀，也有毒品安非他命，送醫後宣告不治。警方發現她33歲的王姓男友曾進出租屋處，昨晚間10點在新北中和找到王，並帶回偵訊，王無法解釋槍、毒來源，詳細事發原因仍待釐清。

據悉，王男、陳女兩人5月底找到八里租屋處，6月1日起才入住，兩人從事護膚美容行業，王男有傷害前科，王男昨報案時表示，昨天下午他在陽台晾衣服聽見屋內「砰」一聲，進屋察看便發現陳女失去生命跡象，因此趕緊報警求援。

王男疑因為自己有案底，所以不願面對警方，連夜逃出八里租屋處。警消到場後不得而入，於是通知房東協助開門，入內後發現陳女坐在床上、口鼻滲血，失去生命跡象，送醫後宣告不治。經警進一步調查，陳女身上無槍傷，屋內沒有彈著點，也沒有打鬥痕跡，在房內搜出1把改造手槍、彈殼1枚，還在現場找到安非他命與吸食器。

警方懷疑王男是不願意面對法律制裁，才會有此舉動，經調閱監視器後於昨晚間10時許於新北中和通知王男到案，王已被帶回警局詢問，面對諸多疑問，他不願說明，詳細案情待警方釐清。