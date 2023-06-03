手上驚見針孔！高大成懷疑5億高中男被下毒　下午公布證據

▲▼5億高中男右手被發現有4個可疑針孔，懷疑被下毒，高大成下午2點將出面說明，做出大膽假設，小心求證。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中5億高中男墜樓身亡已懸案滿月，案件仍疑點重重，死者母親委託的律師頻頻出招，先是提婚姻無效之訴，因為掌握他殺跡證，再向檢方聲請調查8項新事證，並控告高中生的夏姓配偶業務侵占。法醫高大成基於追求真實，幫死者申冤，義務幫忙緝凶，他「大膽假設、小心求證」，懷疑死者右手上4個可疑針孔就是被下毒的證據，今天下午2點將對外說明，。

高大成日前接獲家屬委託，前往案發現場及殯儀館相驗，死者僅右手骨折，若從高樓墜落傷勢不可能只有這樣，懷疑是先被下藥，再從低樓層丟下，凶嫌行事縝密，不排除有共犯。

高大成後來2度前往相驗發現新事證，死者右手有4個可疑針孔，分布在手肘、手臂及二頭肌，頸部有輕微勒痕，背部有8條可疑的開放性條狀傷口，這種種跡象，讓他覺得有必要向外界說明，他仍秉持著「大膽假設、小心求證」的心態，全力緝凶。

死者母親所委任的律師許哲維在6月1日向法院申請婚姻無效之訴，所根據的2項理由，第1，律師團隊找到民國51年判例，裡面提到「結婚的證人，須在場親見親聞」，夏男當天所找的證人，不但是在路上隨機找人簽名，而且「並沒有一起到戶政事務所」，所以不符合親見親聞要件。

許哲維說，第2點，「結婚必須是基於經營永久共同之關係」，據悉，夏男的供詞中，稱結婚的理由是要得到爸爸的房產，這些都不是以基於永久共同生活關係為目的。

許哲維直言目前「有明確掌握到他殺跡證」，因此昨天向檢方聲請調查8項新證據。

此外，死者名下擁有的30筆房產，所有權狀都鎖在夏家事務所內，至今仍不歸還，夏男稱受死者生前委託保管，但家屬從未看過所謂的「委託契約」，就算夏家真的有委託保管的契約，如今委託人已去世，法律的保管關係也就宣告消滅，夏家在法律上沒有任何原因繼續持有，必須歸還，因此許哲維昨天也一併提告業務侵占告訴。

另一方面，雖然高大成懷疑死者手上的4個針孔，疑為遭人下毒的證據，但也有見過死者屍體人士認為，四個孔中只有一個是針孔，其他三個應是高處墜落時造成的傷口，至於那個針孔，則是急護人員急救時所留下。