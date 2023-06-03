5億高中男生前體溫達38度！　高大成推斷：恐遭揮發性麻醉劑迷昏

▲台中5億高中生墜樓案，高大成說明死者身體傷口。（圖／記者鄧木卿攝）



記者鄧木卿、黃資真／台中報導

台中5億高中男離奇墜樓身亡，案情撲朔迷離，今(3)日法醫高大成出面說明男子傷況，相驗後他發現嘴唇內部上方有出血，加上死亡時體溫來到38度、手臂有4個針孔戳出的洞，代表死者可能遭使用揮發性麻醉劑迷昏。

高大成表示，他發現賴男嘴巴內部有壓迫性出血，代表有人用東西摀住他的嘴；且送到醫院時，已是死亡後半小時，這時賴男體溫為37.5度，而因屍冷現象（意旨恆溫動物死亡後，新陳代謝和產熱停止，由於自然散熱體溫下降的現象），再經過30分鐘變37度，代表每半小時下降0.5度，往前推算賴男死時的溫度應是38度左右，而體溫會升高，恐怕是遭使用揮發性麻醉劑造成，使人昏迷。

第二，除了嘴巴出血，死者手掌有皮下出血、瘀青外，包括右手背、右上臂，以及原本以為是骨折的右手肘，仔細一看發現竟有4個針孔，尤其手肘動脈，也就是一般人抽血的位置，針孔最為明顯，高大成也驚呼，夏男知道這些細節很厲害。

另外，死者頭部確實有鈍傷，但因為屍體冰凍過，摸不出胸部、腰椎有沒有骨折，但全身手腳都確定沒有骨折，也沒有開放性傷口，很不可思議，加上相驗發現的外傷後，高大成才推斷這是個凶殺案。