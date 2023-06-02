　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

疑遭下毒！5億高中男手上4針孔　知情人士：只有1孔「急救留下的」

記者鄧木卿／台中報導

5億高中男命案發生已1個月仍疑點重重，在全民關注下今天又出現新事證，賴男右手發現有4個針孔，疑似就是被下毒證據；另外，夏男的胞兄在命案當天請假，是否是幫凶？1名知情人士表示，救護人員在賴男右手手背注射點滴，貼了一塊ok繃，所以只有1個針孔，其他地方並不是針孔，而是小傷口，至於夏嫌胞兄是否是共犯，夏嫌胞兄確實有回10樓，不過是前一晚帶著女友進去，2個小時後即離開。

▲▼5億高中男命案今天又有新事證，右手手上有針孔，是否被下毒？凶嫌哥哥當天請假，是否是幫凶？賴男的解剖結果下周揭曉。（圖／ETtoday資料照）

▲▼5億高中男命案今天又有新事證，右手手上有針孔，是否被下毒？凶嫌哥哥當天請假，是否是幫凶？賴男的解剖結果下周揭曉。（圖／ETtoday資料照）

▲▼5億高中男命案今天又有新事證，右手手上有針孔，是否被下毒？凶嫌哥哥當天請假，是否是幫凶？賴男的解剖結果下周揭曉。（圖／ETtoday資料照）

由於賴男命案遲遲沒有進展，每天都有熱心民眾提供新事證，儼如全民辦案，今天又有新事證，包括賴男右手有4處針孔，以及夏嫌之兄，前一晚曾進入發生命案的10樓。

▲▼5億高中男命案今天又有新事證，右手手上有針孔，是否被下毒？凶嫌哥哥當天請假，是否是幫凶？賴男的解剖結果下周揭曉。（圖／ETtoday資料照）

據見過賴男屍體的知情人士表示， 鑑識人員一到案發現場，就對死者全身徹底拍照存證，當時右手並沒有針孔痕跡，有的是一些小傷口，並不是針孔，至於會有針孔一說，是救護人員到場急救時，曾在賴男右手背注射點滴，直到送到醫院，手背上還留著為固定針頭而貼著的ok繃，而賴的右手上，針孔只有1處，並非4處。

▲▼5億高中男命案今天又有新事證，右手手上有針孔，是否被下毒？凶嫌哥哥當天請假，是否是幫凶？賴男的解剖結果下周揭曉。（圖／ETtoday資料照）

至於夏嫌哥哥有回命案的10樓一事，知情人士說，該房子是夏父所有，夏父曾說「誰先結婚就給房產」，指的就是這一間。兄弟倆偶爾會去住，夏嫌哥哥有時也帶女友去，待幾個小時就離開，命案發生在5月4日，夏的哥哥在前一晚有帶女友去，待了2個多小時即離開，過也被大樓監視器錄下。

▲▼5億高中男命案今天又有新事證，右手手上有針孔，是否被下毒？凶嫌哥哥當天請假，是否是幫凶？賴男的解剖結果下周揭曉。（圖／ETtoday資料照）

警方在夏嫌10樓住處內未發現有打鬥、血跡或是拖行跡象，陽台的欄杆上，有採到賴男手部和鞋子痕跡，從社區監視器發現，夏男、賴男2人進電梯、進屋子，2人互動沒有異狀，也沒有第3人，社區住戶從2樓至10樓都逐一訪查，事發當時，沒有住戶有聽到爭吵聲。

▲▼5億高中男命案今天又有新事證，右手手上有針孔，是否被下毒？凶嫌哥哥當天請假，是否是幫凶？賴男的解剖結果下周揭曉。（圖／ETtoday資料照）

警方一開始就在桌上的啤酒罐採集到賴男DNA，確定賴男有喝過，啤酒罐內也沒有藥物或毒物反應，至於賴男體內有沒有藥物或毒物反應，應該下周就會揭曉。

▲▼5億高中男命案今天又有新事證，右手手上有針孔，是否被下毒？凶嫌哥哥當天請假，是否是幫凶？賴男的解剖結果下周揭曉。（圖／ETtoday資料照）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
性騷連環爆《人選之人》真實上演　編劇發聲！
玖壹壹洋蔥瘦超多！　近照網認不出
快訊／港恐怖砍人案！狂捅34刀　2人慘死
謝忻驚傳過夜「抖音天王」IG露餡了！　本人親揭兩人關係
快訊／王丹遭控「強暴未遂」　3點聲明回應了！
他吞口水會痛！一檢查是3期　醫：發現常晚了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

毒婦冒名投保3000萬　百萬買兇撞癱表弟！沒領到錢反賠821萬

北檢票選主任檢察官　im.B案承辦檢察官進入安全名單

疑遭下毒！5億高中男手上4針孔　知情人士：只有1孔「急救留下的」

起底綠大老「咬傷女祕書奶頭」！怪她長得太漂亮...網炸鍋

雲林議長羈押78天「3百萬交保」！雙手抱拳喊：謝謝關心　快閃上車

洗衣店內偷衣服「直接穿走」　婦辯：我沒拿...監視畫面打臉

掃射台南水產店25槍　犯嫌「屁股中2槍」秒被逮...糗樣曝光！

天宇工業處分股權大利多　董事長家族狂買股票...內線交易遭約談

快訊／剛跟父母吵完架…高雄27歲男「墜樓身亡」！母崩潰痛哭

國1彰化段4貨車連環追撞　小貨車遭夾擊...駕駛拋飛車外慘死

連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！

請路人扮中餐廳店員騙女友　中東男口音秒切換配合點餐

男夾娃娃用玩偶堵洞口　狂收割16鯊！台主哭了

抗癌網紅麵包包認了裝病「欺騙所有人3年」 病照全是偷來：我罪該萬死

正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

婁峻碩亂嚇女妝髮師！　她無奈：已習慣了QQ

駕駛停下禮讓遭後車按喇叭　行人被機車硬闖嚇退過不了

李佳穎被求婚「男友菸盒拿出戒指」　沒問關鍵問題...她爆哭喊：我願意！

不滿鄰居設佛堂！博士貼符咒　開5燈狂閃24hrs：驅鳥求平安

T.O.P正式切割BIGBANG：早就退團！　狂發報導截圖「塗掉團名」

毒婦冒名投保3000萬　百萬買兇撞癱表弟！沒領到錢反賠821萬

北檢票選主任檢察官　im.B案承辦檢察官進入安全名單

疑遭下毒！5億高中男手上4針孔　知情人士：只有1孔「急救留下的」

起底綠大老「咬傷女祕書奶頭」！怪她長得太漂亮...網炸鍋

雲林議長羈押78天「3百萬交保」！雙手抱拳喊：謝謝關心　快閃上車

洗衣店內偷衣服「直接穿走」　婦辯：我沒拿...監視畫面打臉

掃射台南水產店25槍　犯嫌「屁股中2槍」秒被逮...糗樣曝光！

天宇工業處分股權大利多　董事長家族狂買股票...內線交易遭約談

快訊／剛跟父母吵完架…高雄27歲男「墜樓身亡」！母崩潰痛哭

國1彰化段4貨車連環追撞　小貨車遭夾擊...駕駛拋飛車外慘死

王丹遭控「強暴未遂」！他3點回應：故意挑六四已說明問題

愛愛「完美交合時間」曝光！性學專家羞吐：1秒要啪啪2下

票價高漲下的小確幸　多航6月調降航空燃油附加費

壯肌男歌手開唱竟「狂收女粉性感bra」　女友超真實反應曝光

50年歷史！汐止中正市場全面大翻新　目標2025完工

玖壹壹洋蔥瘦超多！　近照網認不出「還以為林宥嘉」笑了：變青蔥

中職二軍／翁瑋均本季初登板5局無失分　樂天逼和台鋼

陳零九恢單4個月「爆酒後索吻」對象身份曝！　他羞認：被誇嘴唇很軟

市川猿之助輕生害慘天海祐希！新片上映2度延期　他最慘恐須賠5億

謝忻驚傳過夜「抖音天王」IG露餡了！　本人親揭兩人關係

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

社會熱門新聞

即／「深海閻王」PO道別文失聯！警追定位找到了

酒醉女露營區醒來「內褲卡臀部」下面傳痛感怒告

百貨外牆吊籠繩索斷裂！3工人傾斜吊掛

即／台南水產店爆槍擊！他持步槍當街掃射20多發

5億高中生墜樓前　配偶哥哥請假到案發現場

女闖紅燈過人行道遭2車輾死　駕駛下場曝

女墜北市商旅後方空地　留紙條曝光原因

連千毅北所編號9425　將移宜蘭監獄

5億高中生墜亡！右手4針孔疑遭下毒　律師證實了

墾丁秘境竟是「二戰火葬場」盛傳抓交替　在地人都不敢去

撞違停聯結車　機車卡車底騎士亡

國1彰化段4車追撞　貨車駕駛拋飛慘亡

高虹安前助理控四叉貓跟騷　偵查結果曝

5億高中男墜樓懸案　律師今遞狀「2人婚姻無效」

更多熱門

相關新聞

雲林議長羈押78天「3百萬交保」！雙手抱拳：謝謝關心

雲林議長羈押78天「3百萬交保」！雙手抱拳：謝謝關心

雲林縣議會議長沈宗隆等人涉嫌收受達德集團賄賂，一度裁定交保後，在雲林地檢署檢察官對議長沈宗隆、包商鍾慶郎部分抗告成功兩人改遭收押；5月再向法院聲請延長羈押、裁定延押2月。律師聲請具保停止羈押，2日開庭審理，沈宗隆裁定300萬元交保，並禁止出境出海、限制住居，禁止接觸共犯及證人；鍾慶郎裁定150萬元，限制住居，禁止接觸共犯及證人。

掃射水產店　犯嫌屁股中槍糗被逮

掃射水產店　犯嫌屁股中槍糗被逮

國1彰化段4車追撞　貨車駕駛拋飛慘亡

國1彰化段4車追撞　貨車駕駛拋飛慘亡

即／苗栗高中生疑因感情糾紛　墜樓不治

即／苗栗高中生疑因感情糾紛　墜樓不治

批蔡沐霖包庇職場性騷卻任勞動部機要秘書　賴香伶：國家怎淪落至此

批蔡沐霖包庇職場性騷卻任勞動部機要秘書　賴香伶：國家怎淪落至此

關鍵字：

5億高中男同性殺人墜樓骨灰針孔影音

讀者迴響

熱門新聞

剛送女兒上學！父中午接學校電話：孩子去世了

即／「深海閻王」PO道別文失聯！警追定位找到了

已婚天后級女星爆「出軌乾弟」！

李千娜高帥兒畢業了！正面合照曝光

酒醉女露營區醒來「內褲卡臀部」下面傳痛感怒告

抗性澱粉助攻「名嘴減重20公斤」　專家最推薦這3類

即／台南水產店爆槍擊！他持步槍當街掃射20多發

抗癌網紅認了裝病「欺騙所有人3年」：我罪該萬死

林志玲掩面爆哭「媽媽病情迅速惡化」

抗癌網紅「裝病3年」　老公發聲：真的變智障

外送員脫口一句話 小鐘尷尬了

聽不到火車進站　高中生戴抗噪耳機被撞死

5億高中生墜樓前　配偶哥哥請假到案發現場

男友爸媽請吃飯「卻要她付錢」　吃完更傻眼！

下班趕快買！威力彩飆2.1億　「3生肖」財運旺爆

更多

最夯影音

更多
連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！

連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！
請路人扮中餐廳店員騙女友　中東男口音秒切換配合點餐

請路人扮中餐廳店員騙女友　中東男口音秒切換配合點餐

男夾娃娃用玩偶堵洞口　狂收割16鯊！台主哭了

男夾娃娃用玩偶堵洞口　狂收割16鯊！台主哭了

抗癌網紅麵包包認了裝病「欺騙所有人3年」 病照全是偷來：我罪該萬死

抗癌網紅麵包包認了裝病「欺騙所有人3年」 病照全是偷來：我罪該萬死

正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面