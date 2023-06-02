疑遭下毒！5億高中男手上4針孔　知情人士：只有1孔「急救留下的」

記者鄧木卿／台中報導

5億高中男命案發生已1個月仍疑點重重，在全民關注下今天又出現新事證，賴男右手發現有4個針孔，疑似就是被下毒證據；另外，夏男的胞兄在命案當天請假，是否是幫凶？1名知情人士表示，救護人員在賴男右手手背注射點滴，貼了一塊ok繃，所以只有1個針孔，其他地方並不是針孔，而是小傷口，至於夏嫌胞兄是否是共犯，夏嫌胞兄確實有回10樓，不過是前一晚帶著女友進去，2個小時後即離開。

▲▼5億高中男命案今天又有新事證，右手手上有針孔，是否被下毒？凶嫌哥哥當天請假，是否是幫凶？賴男的解剖結果下周揭曉。（圖／ETtoday資料照）

由於賴男命案遲遲沒有進展，每天都有熱心民眾提供新事證，儼如全民辦案，今天又有新事證，包括賴男右手有4處針孔，以及夏嫌之兄，前一晚曾進入發生命案的10樓。

據見過賴男屍體的知情人士表示， 鑑識人員一到案發現場，就對死者全身徹底拍照存證，當時右手並沒有針孔痕跡，有的是一些小傷口，並不是針孔，至於會有針孔一說，是救護人員到場急救時，曾在賴男右手背注射點滴，直到送到醫院，手背上還留著為固定針頭而貼著的ok繃，而賴的右手上，針孔只有1處，並非4處。

至於夏嫌哥哥有回命案的10樓一事，知情人士說，該房子是夏父所有，夏父曾說「誰先結婚就給房產」，指的就是這一間。兄弟倆偶爾會去住，夏嫌哥哥有時也帶女友去，待幾個小時就離開，命案發生在5月4日，夏的哥哥在前一晚有帶女友去，待了2個多小時即離開，過也被大樓監視器錄下。

警方在夏嫌10樓住處內未發現有打鬥、血跡或是拖行跡象，陽台的欄杆上，有採到賴男手部和鞋子痕跡，從社區監視器發現，夏男、賴男2人進電梯、進屋子，2人互動沒有異狀，也沒有第3人，社區住戶從2樓至10樓都逐一訪查，事發當時，沒有住戶有聽到爭吵聲。

警方一開始就在桌上的啤酒罐採集到賴男DNA，確定賴男有喝過，啤酒罐內也沒有藥物或毒物反應，至於賴男體內有沒有藥物或毒物反應，應該下周就會揭曉。