俄戰友鬧翻！　瓦格納控「俄軍要炸我的人」：被埋百枚地雷

▲瓦格納集團首腦普里格津指控俄軍想炸死他的手下。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

傭兵組織瓦格納集團（Wagner）是俄羅斯進攻烏克蘭的重要戰力，不過雙方最近卻頻頻發生衝突，瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）2日甚至指控俄軍試圖炸死他的士兵，讓莫斯科與瓦格納之間的衝突升級。

據路透社報導，普里格津的瓦格納集團歷經漫長的血腥戰役後，現已撤出烏東巴赫姆特（Bakhmut）大部分地區，並將陣地移交俄軍，不過近幾個月頻頻與俄國軍方高層爭執不斷的普里格津，2日卻在Telegram發文狂轟俄軍。

普里格津指出，他的手下在部隊後方發現十幾個俄軍埋下的爆炸裝置，其中甚至還有數百枚反戰車地雷。普里格津事後質問俄軍為什麼要在該處埋雷時，俄方僅表示這是上級的命令，但普里格津卻對此並不買單。

他怒斥，「如果說俄軍是為了嚇阻敵人才放置這些炸彈的話，那他們完全沒有必要將炸藥埋在部隊後方，因此我們只能將這些操作視為是對付瓦格納先鋒部隊的行為。」普里格津強調，雖然目前沒有任何人因為炸藥爆炸而受傷，「但在我們眼裡，俄軍此舉就是要公開對付瓦格納。」

俄羅斯國防部尚未就普里格津的指控做出回應，但普里格津此前曾抱怨他的手下沒有在巴赫姆特戰役中獲得足夠的彈藥及軍援。在俄軍承諾將提供瓦格納足夠的彈藥後，普里格津7日暗示瓦格納將繼續留在巴赫姆特作戰，同時還透露他已要求檢察官調查俄國是否在烏克蘭戰爭中犯罪。