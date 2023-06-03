澤倫斯基認了：俄烏不停戰　烏克蘭無法加入北約

▲澤倫斯基坦言，俄烏戰爭一天未結束，烏克蘭就不可能加入北約。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭總統澤倫斯基2日一改過去強勢要求加入北約的作風，首次承認烏克蘭不可能在俄羅斯對烏克蘭發動戰爭之際加入北約，但他強調烏克蘭依舊希望加入北約，因為只有北約能保障烏克蘭未來的安全。

綜合路透社與法新社報導，俄羅斯自去年2月全面入侵烏克蘭後，澤倫斯基就不斷施壓北約盡快讓烏克蘭加入這個美國領導的軍事聯盟。長期以來，烏克蘭一直將加入北約視為其未來防務和安全的基礎，但北約各國在烏克蘭如何與何時加入北約等問題始終存在分歧。

北約一直對是否接納烏克蘭一事搖擺不定，是因為西方政府對任何可能會讓北約直接槓上俄羅斯的舉動都持謹慎態度，不過澤倫斯基一再強調，烏克蘭若不成為北約成員國就無法尋求未來的安全保障。

在多次向北約喊話施壓後，澤倫斯基2日在一場簡報會上承認，烏克蘭無法在俄烏戰爭結束前加入北約，「我們是通情達理的人，我們不會讓任何一個北約國家捲入這場戰爭，因此我們瞭解，在這場戰爭進行期間，我們不可能成為北約成員國。不是我們不想，而是不可能。」

烏克蘭是北約和歐盟（EU）的候選國，但一旦烏克蘭加入北約，就代表烏克蘭也受北約公約第5條《集體防禦條款》保護，即任何成員國遭到攻擊時，所有成員國都應協助防禦，也讓部分歐洲國家對烏克蘭正式加入的時間更加謹慎。

不過秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，所有成員國都同意遵守2008年的承諾，即烏克蘭將在未來某個不確定的時間點成為北約一員。