　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英智庫：烏俄戰爭「沒有改變」北京對於武力攻台的想法

▲▼中國人民解放軍東部戰區 (PLA) 地面部隊向台灣海峽進行遠程實彈演習。（圖／路透）

▲解放軍東部戰區部隊向台海進行遠程實彈演習。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）於2日發布報告指出，中國仍是現存國際秩序的「主要長期挑戰」，而且沒有證據表明，俄羅斯入侵烏克蘭受挫一事，改變了北京對於武力攻台的想法。

「國際戰略研究所」在印太安全年度評估報告中說明，烏俄戰爭可能加速了印太地區增加軍事支出及發展軍事能力的趨勢，但「北京把台灣視為內部挑戰，這影響了它的評估，也就是中國使用武力收復台灣，與烏克蘭戰爭完全不同。」儘管如此，中國軍事專家仍分析了西方支持烏克蘭的影響，以及俄羅斯軍事表現不佳的因素。

報告認為，「不可能斷定中國是否會在未來某個時間點使用武力奪取台灣」，但沒有證據顯示「中國對於入侵台灣有一個固定的時間表」。此外，北京決策不僅受到軍事能力評估的影響，也有考量到美國及其盟友可能的非軍事反應，包括潛在經濟衝擊。

▲▼美軍「勇敢之盾」大型軍事演習，雷根號航空母艦與上百架戰機參與。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

▲美軍「勇敢之盾」軍演，航空母艦雷根號與上百架戰機參與。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

「國際戰略研究所」於2至4日在新加坡主辦「香格里拉」亞洲安全會談，烏俄戰爭及其對印太地區的影響、美中之間日益激烈的競爭，都將是本屆重要主題。

CNN報導，隨著北京迅速擴大海軍規模、在南海打造軍事化島嶼、尋求在南太平洋締結安全協議、對於爭議領土的措辭強化，美國及印太地區近年越來越擔心日益強硬的中國，尤其過去一年更為加劇，因為北京兩度在台灣周邊舉行大規模軍演，且拒絕譴責俄羅斯對烏克蘭的入侵，而這場戰爭也讓人們越來越關注台灣這個亞洲潛在引爆點。

「國際戰略研究所」在報告中指出，中國持續發展「藍水海軍」，以利在遠離中國港口的公海展開行動。但美國及其最重要的區域盟友努力增加海軍資金及備戰能力，可能漸漸取得優勢。

面對中國崛起，美國近年積極強化區域安全聯盟，包括美日印澳「四方安全對話」（Quad）及「英美澳三方安全聯盟」（AUKUS），但由於經濟依賴以及對於局勢升級的恐懼，在美中「日益激烈的對抗」之中，許多印太國家更希望避免選邊站，未出現與美結盟的趨勢。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／陳右豪涉嫌性騷擾！　《聯合報》：即日起停職
快訊／蔡沐霖怒發聲明！「我不是翁文方但也不是趙昌澤」
第4位受害女現身！　民進黨「性騷風暴」一次看
小小瑜買台北房孝親　還沒交屋...父「腦血管破裂」過世
快訊／17:48發生規模4.5「極淺層地震」
ATM領4萬「少1動作慘哭」　妹子驚5000元不見！銀行不賠
快訊／高雄27歲男「墜樓身亡」　母崩潰痛哭
快訊／國道1號4車連撞「整台翻了」！　駕駛拋飛慘死
林襄差點惹怒曾國城！　徐乃麟急攔阻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英智庫：烏俄戰爭「沒有改變」北京對於武力攻台的想法

媳婦用「母乳做點心」被變態公公吃下肚！　傳訊息：我好想吃

跟著GPS走結果「開車入港」！　女駕駛：以為是大水坑

連生三胎都女兒　印度爸一看「不是兒子」把女嬰摔死醫院地板上

英政壇連2年爆性騷！首相去年遭逼下台　「至少5女受害」黨鞭停職

遊日必備「西瓜卡」8日起暫時停賣！　製造商：IC晶片短缺

23歲啃老女殺人　拖行李箱裝屍「腳步雀躍」像畢旅！坦承：我瘋了

「牙刷沾濕」也NG！牙醫曝2大壞習慣　口腔清潔超扣分

搜尋失蹤7人！峽谷挖出「45袋屍塊」　墨西哥警：和電話詐騙有關

偷吃露餡！渣男刺死懷孕女友「放火焚屍」　秒跟小三說：我自由了

連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！

請路人扮中餐廳店員騙女友　中東男口音秒切換配合點餐

男夾娃娃用玩偶堵洞口　狂收割16鯊！台主哭了

抗癌網紅麵包包認了裝病「欺騙所有人3年」 病照全是偷來：我罪該萬死

正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

駕駛停下禮讓遭後車按喇叭　行人被機車硬闖嚇退過不了

婁峻碩亂嚇女妝髮師！　她無奈：已習慣了QQ

李佳穎被求婚「男友菸盒拿出戒指」　沒問關鍵問題...她爆哭喊：我願意！

不滿鄰居設佛堂！博士貼符咒　開5燈狂閃24hrs：驅鳥求平安

T.O.P正式切割BIGBANG：早就退團！　狂發報導截圖「塗掉團名」

英智庫：烏俄戰爭「沒有改變」北京對於武力攻台的想法

媳婦用「母乳做點心」被變態公公吃下肚！　傳訊息：我好想吃

跟著GPS走結果「開車入港」！　女駕駛：以為是大水坑

連生三胎都女兒　印度爸一看「不是兒子」把女嬰摔死醫院地板上

英政壇連2年爆性騷！首相去年遭逼下台　「至少5女受害」黨鞭停職

遊日必備「西瓜卡」8日起暫時停賣！　製造商：IC晶片短缺

23歲啃老女殺人　拖行李箱裝屍「腳步雀躍」像畢旅！坦承：我瘋了

「牙刷沾濕」也NG！牙醫曝2大壞習慣　口腔清潔超扣分

搜尋失蹤7人！峽谷挖出「45袋屍塊」　墨西哥警：和電話詐騙有關

偷吃露餡！渣男刺死懷孕女友「放火焚屍」　秒跟小三說：我自由了

疑遭下毒！5億高中男手上4針孔　知情人士：只有1孔「急救留下的」

故意保送林安可失策　曾總談當下選擇

性騷連環爆《人選之人》真實上演！編劇發聲「給予受害者最大支持」

季芹夫婦「兩天登兩個百岳」！　王仁甫爬到癱軟：離山難只一線之隔

媽嫌沒錢沒房！90K妹子不分手　「超愛男友1點」網看傻了

快訊／陳右豪涉嫌性騷擾！　《聯合報》發布聲明：即日起停職

范雲：必須改革縱容性騷擾的組織文化　將黨內申訴機制打掉重練

唐鳳會見吐瓦魯外長訪團　分享數位政府台灣經驗

老婆坐車喊熱…黃少谷「秒脫衣幫遮陽」！　她一看笑瘋：該說什麼

【廣編】馬來西亞豈止好玩　6／2～6／5高雄展覽館登場

隨機攻擊！2國中生遭惡男酒瓶猛K頭　打到腦震盪...狂喊對不起

國際熱門新聞

聽不到火車進站　高中生戴抗噪耳機被撞死

最悲傷菜餚！「母生前最後料理」她邊哭邊吃

自己煮粥　一家15人吃完離奇死亡

蚊捲風撲來　上萬飛蟲盤旋如末日

拜登跌倒！　空軍官校畢典演說「講台上跌跤」正面撲地

三寶女衝上拖車飛37公尺！驚險影曝光

付不起牛郎費！26歲櫻花妹改當外送茶

2寶爸驗DNA驚覺被綠！出招報復卻後悔了

愛妻產後4天亡　丈夫抱棺木痛哭

美軍模擬AI操控無人機　竟殺了操作員

25歲女想逃離園區　遭性侵囚禁37天

澤倫斯基：歐盟領袖猶豫讓烏克蘭加入北約恐危及其他國家

債限協議有進展、聯準會可能暫停升息　美股收高

男狂捅21歲前女友40刀　被判終身監禁

更多熱門

相關新聞

路透：美擬向日本購買TNT炸藥援烏克蘭

路透：美擬向日本購買TNT炸藥援烏克蘭

自烏俄戰爭開打以來，美國持續向烏克蘭提供軍備彈藥，而《路透社》獨家消息指出，美國正在尋求從日本取得用於155毫米砲彈的TNT炸藥，確保對烏克蘭軍援無虞。據了解，在全球彈藥短缺的情況下，美日似乎已找到出售TNT炸藥的方法。

美中國缺乏溝通　恐讓事態迅速失控

美中國缺乏溝通　恐讓事態迅速失控

俄邊境小鎮遇襲12傷　狂冒濃煙畫面曝

俄邊境小鎮遇襲12傷　狂冒濃煙畫面曝

見新加坡防長談及「台灣問題」 李尚福重申：絕不承諾放棄使用武力

見新加坡防長談及「台灣問題」 李尚福重申：絕不承諾放棄使用武力

俄稱再度擊退跨境攻擊　基輔遇襲母女喪命

俄稱再度擊退跨境攻擊　基輔遇襲母女喪命

關鍵字：

美中台台海兩岸台海危機演習烏俄戰爭俄烏戰爭

讀者迴響

熱門新聞

剛送女兒上學！父中午接學校電話：孩子去世了

即／「深海閻王」PO道別文失聯！警追定位找到了

已婚天后級女星爆「出軌乾弟」！

酒醉女露營區醒來「內褲卡臀部」下面傳痛感怒告

李千娜高帥兒畢業了！正面合照曝光

抗性澱粉助攻「名嘴減重20公斤」　專家最推薦這3類

抗癌網紅認了裝病「欺騙所有人3年」：我罪該萬死

抗癌網紅「裝病3年」　老公發聲：真的變智障

林志玲掩面爆哭「媽媽病情迅速惡化」

外送員脫口一句話 小鐘尷尬了

即／台南水產店爆槍擊！他持步槍當街掃射20多發

聽不到火車進站　高中生戴抗噪耳機被撞死

5億高中生墜樓前　配偶哥哥請假到案發現場

男友爸媽請吃飯「卻要她付錢」　吃完更傻眼！

下班趕快買！威力彩飆2.1億　「3生肖」財運旺爆

更多

最夯影音

更多
連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！

連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！
請路人扮中餐廳店員騙女友　中東男口音秒切換配合點餐

請路人扮中餐廳店員騙女友　中東男口音秒切換配合點餐

男夾娃娃用玩偶堵洞口　狂收割16鯊！台主哭了

男夾娃娃用玩偶堵洞口　狂收割16鯊！台主哭了

抗癌網紅麵包包認了裝病「欺騙所有人3年」 病照全是偷來：我罪該萬死

抗癌網紅麵包包認了裝病「欺騙所有人3年」 病照全是偷來：我罪該萬死

正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面