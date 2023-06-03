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本世紀最慘！印度3列車相撞「233死近千傷」　政府宣布全國哀悼

▲▼印度列車相撞。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度3輛列車相撞，成為該國本世紀最慘重火車事故。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合外電報導

印度東部奧里薩邦（Odisha）2日晚間發生出軌意外，2輛客運列車與1輛貨運列車相撞，造成至少233死900多傷，成為該國本世紀最嚴重的火車事故。當局宣布舉國哀悼，官員預期罹難人數還會進一步攀升。

奧里薩邦官員耶拿（Pradeep Jena）表示，超過100名醫師、逾200輛救護車已經趕往巴勒謝瓦縣（Balasore district）的事故現場，迄今尋獲233具遺體，搜救行動仍在進行中。

▲▼印度東部奧里薩省（Odisha）列車相撞（圖／達志影像／美聯社）

▲▼印度列車相撞。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼印度列車相撞。（圖／達志影像／美聯社）

BBC及《印度斯坦時報》等外媒報導，2日晚間7時左右，一輛科羅曼德快車（Coromandel Express）第10至12節車廂出軌，落在鄰近的對向軌道上。接著，對向軌道的豪拉特快車（Howrah Superfast Express）不幸撞上翻覆車廂，也導致3至4節車廂脫軌，其脫軌車廂又撞到停放在附近的另一輛貨運列車。

根據《亞洲國際新聞》（ANI），許多倖存者脫困後，再度衝入火車殘骸，拯救其他生還者。當地公車也協助載送大量受傷旅客。一名倖存男子回憶，意外發生時，他被10到15個人壓在最底部，手和後頸部受傷，「一切都亂七八糟…我看到一些人失去了手，一些人失去了腿，一些人的臉被扭曲了。」

▲▼印度東部奧里薩省（Odisha）列車相撞（圖／達志影像／美聯社）

▲▼印度列車相撞。（圖／達志影像／美聯社）

印度總理莫迪（Narendra Modi）表示非常悲痛，並稱自己的心與受難者家屬同在，「救援行動正在這起不幸事故的現場進行，並向所有受影響的人給予一切可能協助。」印度鐵道部宣布向罹難者家屬發放100萬盧比（約新台幣37.2萬元）、重傷者20萬盧比（約新台幣7.4萬元）、輕傷者5萬盧比（約新台幣1.8萬元），部長維什諾（Ashwini Vaishnaw）3日宣布展開高層級調查。

BBC南亞地區編輯埃蒂拉詹（Anbarasan Ethirajan）指出，印度擁有全世界規模最大的鐵道網絡之一，但儘管歷屆政府投入數億美元改善基礎建設，事故仍很常見。印度史上最慘重火車災難則發生在1981年，當時比哈爾邦（Bihar）一輛超載客運列車被熱帶氣旋吹離軌道、落入河中，造成至少800人死亡。

 

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