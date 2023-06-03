印度近10年重大鐵路事故一覽！　7節車廂墜河釀800死

▲1981年6月比哈爾邦一列過度擁擠的載客列車受到氣旋干擾，7節後車廂出軌墜入河中，造成至少800人死亡。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

印度東部奧里薩省（Odisha）的官員說，今天有兩列載客列車相撞，造成至少207死900人傷，這是近年來死傷最慘重的鐵路事故。以下為印度數十年來重大鐵路事故一覽。

● 1981年6月

一列過度擁擠的載客列車受到氣旋干擾，7節後車廂出軌墜入河中，造成至少800人死亡。

● 1988年7月

一列特快列車在印度南部奎隆市（Quilon）附近脫軌，掉進水位因季風高漲的湖泊，造成至少106人喪命。

● 1995年8月

兩列火車在距德里200公里處相撞，造成至少350人罹難。

● 1999年8月

兩列火車在加爾各答（Calcutta）附近相撞，造成至少285人死亡。

▲1999年8月兩列火車在加爾各答（Calcutta）附近相撞，造成至少285人死亡。（圖／達志影像／美聯社）



● 2005年10月

一列載客列車行駛到維路剛達（Velugonda）附近、南部安德拉省（Andhra Pradesh）時有數節車廂出軌，至少77人喪命。

● 2011年7月

一列郵政列車在法特浦爾（Fatehpur）出軌，造成約70人喪命與300多人受傷。

● 2016年11月

一列特快列車在北方省（Uttar Pradesh）脫軌，造成約146人死亡與200多人受傷。

● 2017年1月

一列載客列車行駛到南部安德拉省時數節車廂出軌，造成至少41人罹難。

● 2018年10月

一列通勤火車行經印度北部阿姆利則市（Amritsar）時，衝撞聚集在鐵軌上參加慶典的人群，造成至少59人喪命與57人受傷。

▼奧里薩邦2日晚間2輛載客列車先後出軌後撞上一輛貨運列車，死亡人數已攀升至288人。（圖／路透）

