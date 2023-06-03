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慘遭性騷擾！印度女選手「獎牌浸恆河」絕食遭逮　為Me Too奮戰

▲▼印度女性角力選手馬里克帶領其他選手，將獎牌浸入恆河，抗議長年以來的性騷事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度女性角力選手馬里克帶領其他選手，將獎牌浸入恆河，抗議長年以來的性騷事件。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

2016年底上映的印度電影《我和我的冠軍女兒》，改編印度角力選手瑪哈維亞的傳奇故事，角力成為印度在國際賽事奪得獎牌的希望項目，然而如今印度角力界卻陷入陰霾，曾為印度奪得奧運銅牌的女選手馬里克（Sakshi Malik）控訴遭印度角力協會主席辛赫（Brij Bhushan Singh）常年性騷，不過抗議時卻遭警方暴力驅離，她決定將獎牌浸入恆河。

根據《印度快報》、《Business Today》等印度媒體報導，印度角力協會主席、印度人民黨國會議員辛赫遭到馬里克和其他印度女性摔角選手們指控，多年來向女性選手們性騷擾或不當的和性相關的行為，甚至還涉嫌以身體羞辱等性別歧視行為對待女性，針對女性運動員的服裝以語言羞辱、酸女性角力選手「很Man」。

辛赫領導印度角力協會10多年，針對上述多名印度女性角力選手們的血淚指控，他在記者會上以強烈措詞極力撇清、否認，「如果這些針對我的指控獲得證實，那麼我將會上吊輕生。如若你們（女性角力選手）能夠提出任何有力證據，請交給法庭，我已經做好甘願接受任何懲罰的準備。」

▲▼馬里克在總理莫迪出席場合抗議性騷擾事件，遭警方暴力驅離，拉抬出抗議現場。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬里克在總理莫迪出席場合抗議性騷擾事件，遭警方暴力驅離，拉抬出抗議現場。（圖／達志影像／美聯社）

馬里克曾在2016年巴西里約奧運女子自由式58公斤級的比賽為印度奪下銅牌，成為第一位奪得奧運獎牌的印度女子角力選手，她指控辛赫多年來對她們這些女選手不當的性方面上的對待，同時她也認為國家和社會輕忽女性們的指控。

5月28日適逢印度國會新大樓落成，印度總理莫迪（Narendra Modi）出席落成典禮，為此馬里克、印度男性角力選手普尼亞（Bajrang Punia）和波加特（Vinesh Phogat）前往現場抗議，卻遭到德里警方暴力驅逐，不僅被警方拘留、打耳光，甚至還被多名女警察抓住身體抬上公車，留下舉世震驚的戲劇性畫面。

據悉，波加特曾獲得兩屆世界冠軍，她和父親的故事被翻拍成電影《我和我的冠軍女兒》。

▲▼普尼亞（右）、馬哈維亞所誕下的波加特姊妹5月28日在抗議遊行前互相交談。（圖／達志影像／美聯社）

▲普尼亞（右）、馬哈維亞所誕下的波加特姊妹5月28日在抗議遊行前互相交談。（圖／達志影像／美聯社）

為此，馬里克、普尼亞、波加特決定要把奧運時奪得的獎牌浸入恆河，針對抗議時被警方暴力對待的事件表達嚴正抗議，甚至發起絕食，「這些獎牌是我們的生命和靈魂，在我們把它們『浸入』恆河後，我們活下去就沒有意義了。對我們而言，獎牌是神聖的，而恆河也是如此。儘管我們是和平抗議，為女性運動員被性騷的事件討公道，卻仍被當作罪犯對待。」

報導指出，波加特從今年1月起便接到至少10名年輕女選手的電話，指控印度角力協會主席辛赫性騷擾，而過去以來通報性騷擾的案件不是消失、就是主動出面控訴的運動員比賽生涯被迫中斷，為此角力選手前往位於首都新德里的協會總部抗議，拉開了印度角力界Me Too事件的序幕。

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