印度火車事故原因曝！3列車「5分鐘內連環撞」　他目睹軌道全是血

▲ 2日晚間發生撞車後，3日上午救援仍在進行。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度東部奧里薩邦（Odisha）2日晚間發生重大火車意外，至今造成233人死亡及逾900人受傷，恐怕仍會攀升。據當地媒體報導，事故原因是2輛客運列車在同一地點先後出軌，車廂又撞上一輛貨運列車，2次撞擊僅相隔約5分鐘，釀成驚人傷亡，最新現場畫面可見救援工作今早仍在持續。而逃過一劫的乘客目睹煉獄場景，事後仍歷歷在目。

#WATCH | Odisha: Rescue operations underway at Balashore where two passenger trains and one goods train met with an accident yesterday, killing 233 people and injuring 900 pic.twitter.com/o9Vl2Rbz71 — ANI (@ANI) June 3, 2023

綜合《新德里電視台》、《印度斯坦時報》報導，這起事故發生於當地2日晚間約7時（台灣晚間9時30分），地點在奧里薩邦巴勒謝瓦縣（Balasore）的Bahanaga Bazar火車站附近，首先是一輛班加羅爾-豪拉超高速列車（Bengaluru-Howrah Superfast Express）在開往豪拉途中脫軌，幾節車廂掉落在鄰近的鐵軌上。

接著一輛沙利馬-清奈中央科羅曼德快車（Shalimar-Chennai Central Coromandel Express）開往清奈途中，撞上剛剛發生脫軌的超高速列車車廂，導致科羅曼德快車車廂也出軌，車廂又撞上一列停在軌道上的貨運列車，2次撞車發生在短短5分鐘內，事後造成至少51輛火車改道。

聲稱是科羅曼德快車車上乘客的網友達斯（Anubhav Das）死裡逃生，事後在推特發文寫道，「這可能是最重大的火車意外，我不想誇大，但我親眼目睹200至250多人死亡，許多家庭被撞得支離破碎，失去四肢的屍體和軌道上的血泊，是我永遠忘不了的景象。」