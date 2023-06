印度火車事故原因曝！3列車「5分鐘內連環撞」　他目睹軌道全是血

▲ 2日晚間發生撞車後,3日上午救援仍在進行。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

印度東部奧里薩邦(Odisha)2日晚間發生重大火車意外,至今造成233人死亡及逾900人受傷,恐怕仍會攀升。據當地媒體報導,事故原因是2輛客運列車在同一地點先後出軌,車廂又撞上一輛貨運列車,2次撞擊僅相隔約5分鐘,釀成驚人傷亡,最新現場畫面可見救援工作今早仍在持續。而逃過一劫的乘客目睹煉獄場景,事後仍歷歷在目。

#WATCH | Odisha: Rescue operations underway at Balashore where two passenger trains and one goods train met with an accident yesterday, killing 233 people and injuring 900 pic.twitter.com/o9Vl2Rbz71