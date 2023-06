印度3列車相撞釀233死！屍體「堆疊路邊」慘況曝　死亡數恐再攀升

▲印度3輛列車相撞造成超過230人死亡,屍體堆疊在路邊。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

印度東部奧里薩邦(Odisha)2日晚間發生2列客運列車、1列貨運列車相撞事故,目前死亡人數已攀升至233人,受傷超過900人,而現場慘烈狀況也在推特上曝光,只見列車幾乎被撞成廢鐵,罹難者的屍體也只能先堆疊在路邊,畫面相當恐怖。

More than 200 people died and about 900 injured in a train collision in eastern #India



According to preliminary data, the Shalimar-Chennai Coromandel Express train derailed, with several carriages ending up on a different track, followed by the Yeshwantpur-Howrah express train.… pic.twitter.com/1HJnug8AVW