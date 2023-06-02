性騷擾受害者再+1　前民進黨青年部工讀生爆：因此罹患PTSD

▲醫生診斷罹患PTSD。（圖／翻攝自Facebook／Kimberley Teng）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨連日爆出性騷擾案！又有一名前民進黨青年部工讀生2日下午爆料，在2019年前往民進黨青年部工讀的時候遭到性騷擾，而當時的上司沒有做出任何的反應，只是淡淡地對她說「那你就推掉就好了」，並沒有做出任何處置，或是把她調離當初的崗位。後來，每次跟朋友說起都會引發深深的恐懼，甚至被醫生診斷罹患PTSD，怕再次遇到騷擾。

受害人透過臉書表示，這些故事都是真實的，每次跟朋友說都會引發她深深的恐懼，甚至被醫生診斷罹患的PTSD，從來沒有跟除了身邊的好友之外的人說起，因為還是希望不要淪為政治操弄的工具，但還是真的很希望可以清除一些表面上支持民進黨卻私底下做出這些事的人。

受害人指出，她在2019年前往民進黨青年部工讀的時候，遇到了職場性騷擾。她說，加害者是一個民進黨邀請的人，參與大部分青年部的工作，在與其接洽的同時，加害者打聽到她想要考政治相關的研究所，便表示很有經驗，藉此多次想約出去小酌、看夜景、泡湯等私密互動。

受害人表示，儘管她多次委婉拒絕，對方還是緊追不捨，不斷地每天傳「早安、午安、晚安、今天要不要約一下？」等訊息給她，而她一次都沒有回應。不過，因為工作的關係，所以還是得忍受著這些騷擾，繼續跟他互動，「不經意的觸碰手是經常，言語上的調戲是必須，我是這麼撐過來的，一定會有人問說，那我怎麼沒有求救呢？」

「有啊我有！但當時的上司沒有做出任何的反應，只是淡淡的說『那你就推掉就好了』，並沒有做出任何處置，或是把我調離當初的崗位。」受害人認為，在現實中，不是每個人都能遇到翁文方，或許是因為加害者在電視界很有名，為了她一個小蝦米去對抗這樣的大鯨魚實在是太不值得了。

受害人強調，她強忍著不適感繼續完成了那次的選舉，卻再也沒有參與民進黨的任何事物，怕遇到加害者，甚至也不敢在工作時化妝、打扮，怕再次遇到這樣的騷擾，頭貼也都全部換掉，「我還是很喜歡政治，也很想參與選舉，但在這些毒瘤沒有清除之前，我是沒辦法再踏進政壇任何一步。」

稍早，該名受害者更加碼爆料，該名加害者姓張，且下午3:48分時，當時的主管、前民進黨發言人吳濬彥私訊她，向她道歉說「當下沒有好好處理」。