民進黨性騷擾吃案　楊懿珊嘆：悲痛！全面檢討黨內通報機制

記者詹宜庭／台北報導

民進黨連日爆出性騷擾案，一名女性前黨工2日指控同仁陳右豪性騷擾，她向時任青年部主任蔡沐霖反映，卻沒有得到妥適協助，甚至受到職場霸凌。民進黨今日下午召開記者會，民進黨副秘書長楊懿珊表示，對於黨中央這幾天所面臨的事情感到非常悲痛，也感到十分羞愧，未來將全面檢討黨的通報機制，呼籲社會大眾「請再給我們一次機會」。

▲民進黨副秘書長楊懿珊回應黨工遭到性騷被吃案事件。（圖／記者屠惠剛攝）



楊懿珊表示，她身為從基層開始，一路跟著民進黨的政治工作者，對於黨中央這幾天所面臨的事情感到非常悲痛，也感到十分羞愧，不管是遲來的道歉，或正在期待道歉的人，「如果你覺得難受，不要躲在角落，也不要責怪自己。如果民進黨欠你一個道歉與公道，請再給我們一次機會，得到你應得的補償，這是你的人生，不需要躲在角落，要為自己爭取。」

楊懿珊指出，在民進黨主席賴清德、民進黨秘書長許立明的指示下，將全面檢討黨的通報機制。在這幾天過程當中，就民進黨整體的通報機制，檢視體制是不是有問題，趁這次機會希望能夠彌補不足，這是對民進黨最黑暗也是最悲傷的時刻，希望社會大眾，除了接受民進黨的道歉外，也相信他們一定有更多方案來面對問題。