性騷吃案！周玉蔻「三問」民進黨　疑：前女性黨工是自願離職？

▲資深媒體人周玉蔻。（圖／記者劉昌松攝）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨一名女性前黨工昨日晚間爆料，過去在主責專案期間遭合作導演「輝哥」性騷，向時任婦女部主任許嘉恬反應後，卻沒有得到妥適協助。資深媒體人周玉蔻2日「三問」民進黨，質疑涉嫌性騷的導演薛朝輝「外包商」資格是否有被立即取消？前女性黨工是自願離職嗎？薛朝輝是否有替黨主席賴清德掌鏡拍片？

綠營一名前黨工昨晚指出，她在主責的專案中遭導演按頭靠肩、愛撫，對方甚至在廁所外「堵人」，事後她鼓起勇氣向當時的婦女部主任許嘉恬求助，但兩次面談都被反問「妳希望我做什麼？當下為什麼不跳車？怎麼沒有叫出來？」，直言「我是帶著熱忱進來民進黨，帶著傷和遺憾離開的。」

針對民進黨黨工遭性騷傳主管吃案，周玉蔻昨日透過臉書發文點名，當時負責督導婦女部的民進黨台北市第三選區立委參選人林飛帆連帶責任嚴重，應退選，並點名換雞排妹鄭家純上陣，迎戰國民黨立委王鴻薇。

周玉蔻今日再度發文三問民進黨，她質疑，第一，性騷案發生後，涉嫌導演薛朝輝的「外包商」資格有被立即取消嗎？有被民進黨中央列入拒絕往來黑名單嗎？第二，前女性黨工是自願離職嗎？第三，薛導演有替賴清德掌鏡拍片嗎？

貼文發出後有網友留言說，「民進黨應該制定性騷擾的SOP，然後公佈出來給社會大眾」、「比爛的支持者真的會害死民進黨」。但也有網友認為，「民進黨中央已經在調查處理中了，妳不要跟藍白一樣一直追打民進黨」、「民進黨中央不是都已在處理了？連總統都說話了，黨中央也說幾號前要公布處理經過與結果，人家都在處理了，霹靂啪啦講一堆，就不能等這兩天他們處理完再說？」