性平部設立申訴信箱　李晏榕喊話被害者：請再給民進黨一次機會

▲民進黨中央記者會 回應黨工遭到性騷 被吃案事件 民進黨性平部主任李晏榕。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨2日有一名女性前黨工指控遭同事性騷擾，向時任青年部主任蔡沐霖反映後，沒有得到妥適協助，甚至受到職場霸凌。對此，民進黨今日下午召開記者會，性平部主任李晏榕表示，性平部為此特別設立申訴信箱，並喊話被害人，「請你們相信民進黨，我們是願意反省與檢討，勇敢再重新認錯、彌補的政黨，請你再給我們一次機會。」

李晏榕透露，身為性平部主任看到此事感到非常難過，因為被害者的字裡行間，除了傷害以外，還依然願意相信黨，他們是熱愛這個政黨的。所以，她要鄭重呼籲，所有現在或曾經在民進黨工作過，但是受了傷卻沒有好好接住的被害人，「請你們相信民進黨，我們是願意反省、檢討，勇敢再重新認錯、彌補的政黨，請你再給我們一次機會。」

「如果你曾經或是現在在中央黨部工作，但你受了傷卻沒有被好好接住，我們性平部願意接住你，中央黨部願意再重新一次接住你，只要你願意請再給我們一次機會。」李晏榕指出，性平部特別設立申訴信箱「dpphelpme@gmail.com」，如果受了傷或現在正在受傷，性平部願意再一次好好接住，請再給民進黨一次機會。

李晏榕也承諾，這個信箱只有她一人能夠收發信件，也只有他一人能看到內容，而在收到信件之後，會盡一切力與職權提供給被害人必要的協助，「我會與每一位被害者，在尊重意願及隱私的情況下，討論他們希望的處理方式。」