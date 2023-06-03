民進黨性平爭議延燒　賴清德連3日出面致歉：嚴肅面對每一案

▲賴清德受訪。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨近來性平爭議連日「爆發」，形同民進黨版的「#MeToo」事件，而黨主席賴清德也連續3日出面致歉，3日出席公共衛生師公會成立大會前受訪表示，民進黨嚴肅面對每個案子，不會因為考量選舉因素而有改變，因為性平是民進黨的價值，而且民進黨也跟台灣社會努力多年，不會有任何退卻。

賴清德說，針對民進黨性平事件，要再度跟受害者以及台灣社會致歉。同時要感謝受害者勇敢站出來，因為面對職場霸凌以及性平事件，絕對不必要大局為重，你們的人生安全及權利是最重要的。

賴清德表示，為了要解決過去和現在發生在民進黨黨內的性平事件，以及避免未來類似事件再度發生，民進黨已經進行三項黨務革新。

第一，建立直接的申訴管道。受侵害同仁可以直接向秘書長申訴，性平部也已成立專責信箱，只能由性平部主任查閱，保護當事人隱私。

第二，秉持領容忍處理原則。因為每個人都有把分之百權利，不讓自己身體受到侵害，一旦接受到申訴檢舉，民進黨就會啟動調查，如果查證屬實一律開除永不錄用，必要時會將證據移送法辦，配合檢但單位調查，民進黨也會給予受害者必要的協助，包括諮詢、心理輔導以及法律協助。同時，民進黨也會附資給離開民進黨服務的侵害者現在單位之主管，一定要追究當事人責任。

第三，進行黨內內規的修改。強化民進黨性平機制，增加性平教育，建立一個性平更加友善的工作環境，避免類似情況再度發生。

賴清德強調，民進黨嚴肅面對每個案子，不會因為考量選舉因素而有改變，因為性平是民進黨的價值，而且民進黨也跟台灣社會努力多年，不會有任何退卻。