PTT神出林飛帆9年前「這段話」　護航陳為廷襲胸遭酸爆

▲林飛帆９年前臉書貼文力挺昔日學運戰友。（圖／翻攝自臉書）

記者陳致平／台北報導

民進黨爆出前女黨工遭性騷，受害者向上舉報又遭吃案，一連串黨內性平風波持續延燒！當時負責督導的主管為婦女部副秘書長林飛帆也未給予適當協助，雖然林飛帆已在1日誠懇道歉並說明未積極處理的原因。然而，有網友翻出2014年林飛帆曾經護航太陽花學運同志陳為廷傳襲胸一事之說詞，「我們不僅不是完人 ，我們甚至都是充滿缺陷的人」，遭酸「一路走來始終如一」。

PTT網友回憶起9年前的事件，當時苗栗立委補選擬參選人陳為廷被爆出襲胸案，林飛帆即在臉書上坦承，「作為夥伴的我們其實很久以前就知道了」，並寫下，雖陳為廷過去所做的是錯的，但也不應否定他過去在公共事務上的付出」，並稱讚且肯定坦白面對自己的勇氣。

▲林飛帆1日回應黨內性騷吃案事件。（圖／記者屠惠剛攝）

林飛帆接著寫道，「我們不僅不是完人，我們甚至都是充滿缺陷的人」，並在文末以勉勵的口吻鼓勵同是學運的戰友，「我想我們都不是最好的人，但我們每個人都在學習成為更好的人」。

PTT網友翻出這段歷史引起熱烈討論，有網友紛紛在底下留言，「9年前的飛帆就會力挺性騷擾慣犯，9年後還是力挺」、「有9萬可以領，我應該也會容忍」、「吃案的人當初還說別人黑箱，笑死」、「如果林這樣吃案，我懷疑民進黨內部受害的不只一個」、「當初陳為廷都退選了，林也應該退選才合理」；不過，也有人緩頰道，兩件事不可以相提並論，「不要偷換概念，林又沒有自己跑去性騷」。

▼林飛帆９年前臉書貼文力挺昔日學運戰友。（圖／翻攝自臉書）