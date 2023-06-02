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歐洲將成無菸國！吸菸人口不到6%　合法賣「口含菸」是關鍵

▲▼瑞典即將成為歐洲首個「無菸國家」。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞典是歐盟唯一合法銷售口含菸的國家。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任庭儀／編譯

根據歐盟統計，目前瑞典15歲以上吸菸人口不到6%，即將成為歐洲首個「無菸國家」，即國內每日少於5%人口吸菸，而在20年前瑞典仍有20%人口在吸菸。外界認為，這與瑞典合法銷售「口含菸」（Snus）有關。

美聯社報導，瑞典公共衛生局（Public Health Agency of Sweden）顯示，瑞典吸菸率持續下降，去年僅剩5.6%，是歐盟成員中吸菸率最低的國家。相較之下，歐盟其餘27國平均吸菸率則將近2成。

瑞典癌症謝會秘書長奧蕾赫德（Ulrika Årehed）表示，「我們很早就開始實施公共場所禁菸，首先是學校操場和活動中心，再來是餐廳、戶外咖啡廳和公車站等。並且，香菸稅及對這些商品行銷的限制也是重要的一環。」

瑞典是歐盟唯一合法銷售口含菸的國家，許多瑞典民眾用來替代紙菸。當被問到口含菸是否為吸菸率下降的功臣之一，奧蕾赫德認為，「吸菸的確比大多數事情來的有害，其中也包含口含菸，但話雖如此，使用口含菸也有許多健康風險。」瑞典公共衛生局也不建議民眾改用口含菸，並說那只是另一種極易上癮的尼古丁產品。

▲▼瑞典即將成為歐洲首個「無菸國家」。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞典公車站的禁菸標語。（圖／達志影像／美聯社）

WHO指出，瑞典吸菸率下降要歸功於有效的菸草管制措施，包括宣導活動、廣告禁令，還有為想戒菸的人提供戒菸幫助。不過WHO也說，如果算上口含菸等類似產品，瑞典菸草使用量仍佔成年人口的2成以上，與全球平均水平差不多。

WHO補充，從一種有害產品轉向另一種有害產品並不能解決問題，所謂「相較紙菸危害更少」只是菸草業者用來誤導人們，忽略這些產品本身危險性的宣傳模式。

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