歐盟領袖猶豫是否讓烏克蘭加入北約　澤倫斯基：恐危及其他國家

▲澤倫斯基表示，若歐洲各領袖在烏克蘭加入NATO的議題上表現懷疑的態度，會讓俄羅斯敢於攻擊更多國家。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

烏克蘭總統澤倫斯基今天示警歐洲各國領袖，若他們在准許烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）之前表現出任何懷疑態度，將使得俄羅斯更敢於攻擊更多國家。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在「歐洲政治共同體」（European Political Community）於東歐國家摩爾多瓦召開的峰會上致詞時表示：「我們必須牢記，我們在歐洲這方表現出的任何懷疑，將形同一個俄羅斯絕對會嘗試占領的壕溝。」

烏克蘭正在申請加入北約和歐洲聯盟（EU），鄰國摩爾多瓦也在申請加入歐盟。但由於俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰事持續，一些歐洲國家對於設下正式入會時間表抱持戒心。

不過，澤倫斯基今天對與會40多位來自歐盟和北約內外國家的領導人發表演說時警告，延後兩國入會決定將傷害西方的力量。

澤倫斯基指出，如果烏克蘭和摩爾多瓦的北約和歐盟入會案沒有明確路徑，將危及俄羅斯鄰國白俄羅斯與喬治亞內部的親西方政治勢力。

他表示：「無論這些懷疑是與重大的安全步驟有關，或是關於我們的團結心，也可能是關於我們是否有能力應付當代挑戰，但一切懷疑都會帶來更多的不安全。」

北約昨天和今天也在挪威首都奧斯陸召開非正式外交部長會議，討論在7月北約峰會上可能給予烏克蘭何種程度的承諾或安全保證。

澤倫斯基說：「我想在今夏的北約維爾紐斯（Vilnius，立陶宛首都）峰會上強調，有必要有明確的加入北約邀請，有必要在加入北約前一路上有安全保證。」他還表示希望見到明確的加入歐盟邀請。

澤倫斯基提到：「最近有位中國記者問我：『為何要加入北約？』答案非常簡單：當缺乏安全保證，就保證一定會有戰爭。」

他說：「我們需要公正的和平。這正是為何每個與俄羅斯接壤的歐洲國家，以及每個不想遭到俄國撕裂的歐洲國家，都應該是歐盟和北約的正式成員。」

「若非如此，只會有2種結果：要不是開戰，就是遭到俄羅斯蠶食。」