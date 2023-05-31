世界無菸日！50名媽媽立院陳情　盼修法加入健康風險評估審查



▲媽媽團體在世界無菸日這天走上街頭抗爭。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

5月31日是世界無菸日，媽媽團體又再度走上街頭抗爭，主要在立法院外陳情，希望衛福部國民健康署能夠在紙菸上市前，能夠先進行健康風險評估審查才能上市，現場聚集超過50名媽媽以及家人到場，北市中正一分局也動員警力維持秩序。

媽媽團體、社福組織不斷致力於推廣無菸環境，5月31日「世界無菸日」當然不能缺席，新北市志工家長協會理事長何若萍率領50名媽媽、家人到立法院外陳情，希望立委能夠要求衛福部國民健康署。

媽媽們希望在紙菸上市時，能夠進行健康風險評估審查，就如同現在審查加熱菸一般嚴謹，否則香菸絕對不可能在台灣消失，且持續認為香菸戕害國人身心，另外青少年也因此染上菸癮。

發起「紙菸你好毒」陳情活動的新北市志工家長協會理事長何若萍質疑，剛剛修法通過的菸害防制法，只有針對加熱菸品實行健康風險評估審查，卻沒有針對紙菸要求，製造二手煙最多的紙菸，隨時隨地就可以上市，危害是顯而易見。

何若萍指出，如果全面禁售紙菸非一蹴可及，那就要先禁止能輕易上市銷售的紙菸，既然菸防法修法時，加入健康風險評估審查，就不應該將紙菸排除在審查名單之外。強調紙菸也必須通過評估審查後才能上市，這樣才能逐步減少紙菸所造成的二手煙害。