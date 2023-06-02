百富「藝級饗宴」沉浸式藝術餐酒會　北中南巡迴僅至7月「席位限量」搶先卡位

▲百富藝級饗宴，邀民眾走進百富迷人藝境，探索五感極致之藝。

消費中心／綜合報導

當「職人精神」所代表的執著與敬業精神，成為現代人格外看重的特質，也讓更多民眾好奇這些職人背後的堅持，源於何處？此次，透過百富威士忌品酩會「藝級饗宴」，不僅能一探細膩非凡的製酒工藝，更藉由迷人的互動餐酒體驗，為所有與會者帶來療癒五感的動人饗宴。

The Balvenie百富單一麥芽威士忌為蘇格蘭少數仍堅持傳統製酒工藝的威士忌酒廠，秉持「一心造一藝」的精神，百年來一心投入，歷經酒廠匠人世代傳承，終成最佳威士忌之藝。近期，百富聯手星級餐食團隊，以引以為傲的五大製酒工藝為發想、精選四款百富經典威士忌，於藝廊空間打造別開生面體驗式藝術共創威士忌品酩會——「藝級饗宴」。

受到萬眾矚目的「藝級饗宴」，即日起進駐台北、台中、台南藝廊空間，巡藝共饗。現場還將展出造藝家蔡依林心藝之作「一心造一藝・遇見自己」；邀請民眾走進百富的迷人藝境，感受最新藝術共創之作，一同探索五感極致之藝！



▲百富藝級饗宴進駐台北、台中、台南藝廊空間，巡藝共饗。

互動式餐酒體驗 感受百富酒廠「一心造一藝」

百富威士忌酒廠百年來堅持傳統製酒工藝，從大麥種植、鋪地發麥、蒸餾器維護到橡木桶製作，每道環節都有專屬團隊，並由資深匠人代代相傳，確保最佳威士忌的產出。而百富首席調酒師大衛史都華(David C. Stewart MBE），於1980年代首創的「過桶工藝」(Cask Finishing)，運用不同橡木桶連續熟成，更開拓了威士忌產業的風味疆界。

此次百富聯手星級餐食團隊，便以百富引以為傲的五大製酒工藝做為發想，利用互動式的餐酒體驗，領略百富工藝精髓。並精選四款百富最經典、最受歡迎的酒款，從百富12年雙桶到21年波特桶，款款威士忌因不同橡木桶的過桶熟成，在百富標誌性香甜蜂蜜風味之上，各有獨特風味。除此之外，藝廊空間的藝術氛圍，結合味蕾豐富的感受，交織出一場難以忘懷的絕妙饗宴。

▲百富聯手星級餐食團隊，為席上嘉賓帶來滿足五感的「藝級饗宴」。



▲民眾有機會親手採集爆米香，翻動混合入奶油和牛肉塔塔，感受百富翻麥師傅⼿⼯翻攪⼤麥。

星級團隊設計餐食與百富威士忌 激盪出味蕾驚喜

由星級餐食團隊精心研製，以百富製酒工藝為靈感，打造的四道風味絕倫餐食。開胃菜以親手採集爆米香拉開序幕，混合榖物奶油、千層馬鈴薯和牛肉塔塔，透過翻動賦予食材嶄新的風味與生命力，象徵百富翻麥師傅以⼿⼯翻攪⼤麥。搭配百富12年雙桶DoubleWood，於西班牙Oloroso雪莉桶進行二次熟陳，帶來了香甜水果、雪莉酒的細緻風味，芳醇而悠長。

前菜為做工繁複、需耗時5天的經典功夫菜——法式手工開心果酥皮肉派，層次豐富，佐百富14年加勒比海蘭姆桶，整體風味層次更顯太妃糖的香甜，以及獨特熱帶水果風味，結合法國肉凍食材獨特風味，口感細緻濃厚，在口中形成完美平衡。

接著主餐是以蜂蠟熟成的頂級豬肉，呼應百富經典的香甜蜂蜜風味，櫻桃造型的鴨肝慕斯搭配豬肉，更添層次。搭配百富21年波特桶PortWood，以葡萄牙波特桶進行過桶，創造出成熟葡萄乾、蜂蜜與香料的細膩香氣，融合後風味圓潤，完滿醇厚，口感猶如奶油絲綢般順滑，回味無窮。



▲如同空白畫布般的甜點，自由勾勒屬於自己的風味與創意。

甜點「自由的冰淇淋」，香草冰淇淋呼應百富威士忌的細緻香草風味；白色的擺盤化身空白畫布，使用食材工具盒中的風味配件，自由創作，揮灑創造屬於自己的一藝。配上百富故事系列「12年糖心橡木」，讓甜美的香氣加疊、分外迷人。



▲獨家展出蔡依林「一心造一藝 遇見自己」翻糖創作

蔡依林最新翻糖心藝之作 獨家展出

亞洲天后蔡依林(Jolin)，以「2023百富心藝計畫」造藝家的身分，受到百富酒廠匠人「一心造一藝」的精神觸動，共創翻糖心藝之作「一心造一藝・遇見自己」，獻給每位熱愛所愛，盡情精彩的朋友！作品將於百富「藝級饗宴」品酩會，進駐北中南三地藝廊巡迴展出。唯一機會近距離觀賞造藝家蔡依林的心藝之作，邀請大眾沉浸感受百富和蔡依林共譜「一心造一藝」的精彩與感動。

更多資訊

百富心藝計畫｜「藝級饗宴」品酩會｜席次有限 預約報名中

5/27～6/11 台北．正藝美學空間

6/16～7/1 台南．B.B.ART

7/7～7/22 台中．方圓雕塑

活動費用：NT$2,080／位，可享$500元現場購酒抵扣

報名連結：

台北 https://www.accupass.com/event/2303240512551181141827

台南 https://www.accupass.com/event/2303290412253347760630

台中 https://www.accupass.com/event/2303290822131571514569

品鑑酒款

- 百富12年雙桶單一麥芽威士忌 (建議售價 $1,520元)

蜂蜜香氣滑順香甜，帶柔和的肉桂及圓潤的香草氣息

- 百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌 (建議售價 $2,130元)

圓潤醇厚的蜂蜜調性，甜美的香草太妃糖及熱帶水果香氣

- 百富21年波特桶單一麥芽威士忌 (建議售價 $7,800元)

滑順的蜂蜜口感，佐以綿密的水果與香料氣味

- 百富故事系列：12年糖心橡木單一麥芽威士忌 (建議售價 $1,680元)

帶有蜜餞、椰香和香草味，風味美妙而且充滿層次