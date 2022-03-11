百富「以一心造一藝」於臺中國家歌劇院舉辦心藝講座場場爆滿「最後席位」免費釋出

▲百富以引領「一心一藝」的精神，打造叫好又叫座的「大師心藝講座」。（圖／百富提供，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

「一輩子專注做好一件事」已經成為不少人拿來時時提醒自己的至理名言，但這樣的「一心一藝」對於一般人，尤其是正在探索人生的年輕人來說，實在是有太多疑問與徬徨，亟需有人幫忙開導解惑！如今，在威士忌界亦引領著「一心一藝」的精神，將時光淬煉成點滴珍釀的「THE BALVENIE百富單一麥芽威士忌」，特別邀請各領域曖曖含亮的職人，於臺中國家歌劇院進行為期6天12場的5位職人心藝講座。截至目前完成的前6場講座，不光是反應熱烈場場爆滿，許多聽眾也在職人分享完他們的心路歷程後，對「手藝、心意」更有了截然不同的認識，甚至重新找到屬於自己的答案！

傳承百年的引路人——百富「一心一藝」串連職人

限定講座倒數6場

百富單一麥芽威士忌是少數仍堅持傳統古老工藝的蘇格蘭酒廠，歷經百年傳承，酒廠匠人數十年如一日全心投入威士忌製造，如同傾心創作的台灣本地創作者及職人，想親炙職人們散發出的專注力量，從他們對於「一心一藝」的詮釋，找到屬於自己的「初心」嗎？「2022百富一心一藝－心藝講座」僅剩倒數6場機會！講座將於3/18、19、20日，在臺中國家歌劇院1樓的人文空間「角落沙龍」免費報名參加！接下來的講座一樣從導演、剪紙藝術家、古蹟修復師、花磚博物館館長再到霹靂布袋戲第五代傳人，都將由歷經百年傳承的百富引路，慢步踏入以人本爲初心的職人世界。

▲截至目前完成的前6場講座，反應熱烈、場場爆滿。

堅持淬練手中的「一藝」！

就是為了堅守傳遞美好事物、給予喜悅祝福的「一心」

同為創作人的台灣新銳金獎導演許智彥和剪紙藝術家楊士毅，格外懂得藝術家與職人在創作前的沉潛，就有如安靜陳釀威士忌的橡木桶，只要擁有想給出美好事物的「熱切心意」，即能隨著時間堆疊的厚度，練就出獨門精湛的「一手技藝」。

善於透過視覺傳達遞出許多故事的許智彥，不僅是此次「一心一藝講座」的與談者之一，去年也透過跨刀執導「百富大師心藝影像計劃」，以電影規格細膩記錄下當代匠心職人的豐沛動人影像。談起這幾次與百富、被攝者的合作，許智彥認為，「擁有帶給人美好事物的責任，是把我們兜在一起的原因。」對他而言，影像這一行的職人精神就是——當一個說故事的人，「其實，很多故事也在尋找願意敘述它的人。在這之前我們要做的就是準備好，讓故事願意在你這裡扎根、藉由你傳遞。」

▲許智彥在拍出《誰先愛上他的》、《我沒有談的那場戀愛》 前，亦經歷一番短篇、MV的淬煉。

剪紙藝術家楊士毅曾在10幾年前參與「雲門舞集—流浪者計畫」，過去因為自己的生命經驗，有段時間的創作瀰漫著對生命的抱怨與嗟嘆。「我在流浪的過程中，看到有人一樣是藝術創作，但都能給出溫暖的感受，最後我明白，創作追求的不只是手藝，更是心意！」因此他投入了他認為能帶給人快樂、又能賦予祝福的剪紙藝術，將傳統剪紙技法融合現代藝術追求，就如百富在不同世代皆堅持以傳統製酒工藝，開創不同風味與深度的匠心獨運。

▲剪紙藝術家楊士毅透過剪紙藝術，找到創作的意義與初心。

誰說職人精神只限於創作者！

竭力保存古物的他們以「一心」維護他人的「一藝」

然而誰說只有實實在在端出實作的創作者，才稱得上是匠心代表，致力於文化復興、文物保存的花磚博物館館長徐嘉彬和古蹟修復師蔡舜任，就以「文物優先、將自我退居幕後」的率性姿態，和無數在蘇格蘭老酒廠工作大半輩子的釀酒師一樣，同步上默默無聞但內心豐盈的匠人之路。

為了搶救一塊塊斑駁脫落的花磚，徐嘉彬投身逾20年，從找不到相關資訊到找上國際期刊，才知道方寸大小的花磚，除了是各地匠人手繪的獨特文化，在全世界陷入太平洋戰爭以前，這項優美的技藝更只發展短短20年便嘎然而止。這也是他積極尋找、保存花磚的初心，「如果那些匠師知道，他們細心彩繪的花磚如今就在世界某個角落被珍貴對待，對他們來說應該是最幸福的事。」

文物修復是一門「無法在自己的作品底下落款簽名」的技藝，蔡舜任與團隊多年來為西方油畫和百年古蹟撫去髒污、恢復往日面貌，對他來說，修復師的職人精神就在於「幫沒有嘴巴的文物說話」。和創作恣意揮灑的不同之處還包括，修復這門工作必須在有標準、限度的範圍內，執行可控的作業。「修復就像是一座橋樑，把時間造成的隔閡消除掉。」以如此初心守護他人藝品，蔡舜任秉持的念想和百富，以及所有在自我領域努力深耕的職人一樣——以一心造就一藝，如此簡單卻又不凡。

【2022百富一心一藝－心藝講座】

．2022年3月18日（週五）～2022年3月20日（週日）

．活動時間：下午場14:30～16:00／晚上場18:30～20:00

．活動地點：角落沙龍，臺中國家歌劇院1樓（臺中市西屯區惠來路二段101號）

．人數規模：每場限量70席，採免費報名，名額有限，滿額即止（本系列講座僅限18歲以上讀者參與）

．報名連結：https://www.accupass.com/event/2202110403161320533920