　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

百富「以一心造一藝」於臺中國家歌劇院舉辦心藝講座場場爆滿「最後席位」免費釋出

▲▼一心一藝,匠心,職人,技藝,工藝,威士忌,百富,心藝講座。（圖／百富提供）

▲百富以引領「一心一藝」的精神，打造叫好又叫座的「大師心藝講座」。（圖／百富提供，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

「一輩子專注做好一件事」已經成為不少人拿來時時提醒自己的至理名言，但這樣的「一心一藝」對於一般人，尤其是正在探索人生的年輕人來說，實在是有太多疑問與徬徨，亟需有人幫忙開導解惑！如今，在威士忌界亦引領著「一心一藝」的精神，將時光淬煉成點滴珍釀的「THE BALVENIE百富單一麥芽威士忌」，特別邀請各領域曖曖含亮的職人，於臺中國家歌劇院進行為期6天12場的5位職人心藝講座。截至目前完成的前6場講座，不光是反應熱烈場場爆滿，許多聽眾也在職人分享完他們的心路歷程後，對「手藝、心意」更有了截然不同的認識，甚至重新找到屬於自己的答案！

傳承百年的引路人——百富「一心一藝」串連職人　
限定講座倒數6場
百富單一麥芽威士忌是少數仍堅持傳統古老工藝的蘇格蘭酒廠，歷經百年傳承，酒廠匠人數十年如一日全心投入威士忌製造，如同傾心創作的台灣本地創作者及職人，想親炙職人們散發出的專注力量，從他們對於「一心一藝」的詮釋，找到屬於自己的「初心」嗎？「2022百富一心一藝－心藝講座」僅剩倒數6場機會！講座將於3/18、19、20日，在臺中國家歌劇院1樓的人文空間「角落沙龍」免費報名參加！接下來的講座一樣從導演、剪紙藝術家、古蹟修復師、花磚博物館館長再到霹靂布袋戲第五代傳人，都將由歷經百年傳承的百富引路，慢步踏入以人本爲初心的職人世界。

▲▼一心一藝,匠心,職人,技藝,工藝,威士忌,百富,心藝講座。（圖／百富提供）

▲截至目前完成的前6場講座，反應熱烈、場場爆滿。

堅持淬練手中的「一藝」！
就是為了堅守傳遞美好事物、給予喜悅祝福的「一心」
同為創作人的台灣新銳金獎導演許智彥和剪紙藝術家楊士毅，格外懂得藝術家與職人在創作前的沉潛，就有如安靜陳釀威士忌的橡木桶，只要擁有想給出美好事物的「熱切心意」，即能隨著時間堆疊的厚度，練就出獨門精湛的「一手技藝」。

善於透過視覺傳達遞出許多故事的許智彥，不僅是此次「一心一藝講座」的與談者之一，去年也透過跨刀執導「百富大師心藝影像計劃」，以電影規格細膩記錄下當代匠心職人的豐沛動人影像。談起這幾次與百富、被攝者的合作，許智彥認為，「擁有帶給人美好事物的責任，是把我們兜在一起的原因。」對他而言，影像這一行的職人精神就是——當一個說故事的人，「其實，很多故事也在尋找願意敘述它的人。在這之前我們要做的就是準備好，讓故事願意在你這裡扎根、藉由你傳遞。」

▲▼一心一藝,匠心,職人,技藝,工藝,威士忌,百富,心藝講座。（圖／百富提供）

▲許智彥在拍出《誰先愛上他的》、《我沒有談的那場戀愛》 前，亦經歷一番短篇、MV的淬煉。

剪紙藝術家楊士毅曾在10幾年前參與「雲門舞集—流浪者計畫」，過去因為自己的生命經驗，有段時間的創作瀰漫著對生命的抱怨與嗟嘆。「我在流浪的過程中，看到有人一樣是藝術創作，但都能給出溫暖的感受，最後我明白，創作追求的不只是手藝，更是心意！」因此他投入了他認為能帶給人快樂、又能賦予祝福的剪紙藝術，將傳統剪紙技法融合現代藝術追求，就如百富在不同世代皆堅持以傳統製酒工藝，開創不同風味與深度的匠心獨運。

▲▼一心一藝,匠心,職人,技藝,工藝,威士忌,百富,心藝講座。（圖／百富提供）

▲剪紙藝術家楊士毅透過剪紙藝術，找到創作的意義與初心。

誰說職人精神只限於創作者！
竭力保存古物的他們以「一心」維護他人的「一藝」
然而誰說只有實實在在端出實作的創作者，才稱得上是匠心代表，致力於文化復興、文物保存的花磚博物館館長徐嘉彬和古蹟修復師蔡舜任，就以「文物優先、將自我退居幕後」的率性姿態，和無數在蘇格蘭老酒廠工作大半輩子的釀酒師一樣，同步上默默無聞但內心豐盈的匠人之路。

為了搶救一塊塊斑駁脫落的花磚，徐嘉彬投身逾20年，從找不到相關資訊到找上國際期刊，才知道方寸大小的花磚，除了是各地匠人手繪的獨特文化，在全世界陷入太平洋戰爭以前，這項優美的技藝更只發展短短20年便嘎然而止。這也是他積極尋找、保存花磚的初心，「如果那些匠師知道，他們細心彩繪的花磚如今就在世界某個角落被珍貴對待，對他們來說應該是最幸福的事。」

文物修復是一門「無法在自己的作品底下落款簽名」的技藝，蔡舜任與團隊多年來為西方油畫和百年古蹟撫去髒污、恢復往日面貌，對他來說，修復師的職人精神就在於「幫沒有嘴巴的文物說話」。和創作恣意揮灑的不同之處還包括，修復這門工作必須在有標準、限度的範圍內，執行可控的作業。「修復就像是一座橋樑，把時間造成的隔閡消除掉。」以如此初心守護他人藝品，蔡舜任秉持的念想和百富，以及所有在自我領域努力深耕的職人一樣——以一心造就一藝，如此簡單卻又不凡。

【2022百富一心一藝－心藝講座】
．2022年3月18日（週五）～2022年3月20日（週日）
．活動時間：下午場14:30～16:00／晚上場18:30～20:00
．活動地點：角落沙龍，臺中國家歌劇院1樓（臺中市西屯區惠來路二段101號）
．人數規模：每場限量70席，採免費報名，名額有限，滿額即止（本系列講座僅限18歲以上讀者參與）
．報名連結：https://www.accupass.com/event/2202110403161320533920

►「涼感絲」男性內褲，還沒穿過快點試試！

ET快訊
快訊／《賽德克》取景地出意外！　拍片劇組2人墜谷
快訊／彰基擋土牆倒塌　挖土機駕駛遭活埋傷重不治
台3線死亡車禍！　2人傷重不治
女學生遭迷昏2男輪流性侵　到校頭暈無法考試
富商找名律師賴芳玉爭女得首勝　呂秋遠加入戰局：我來想辦法
美女主播突宣布請辭！　下一步從政傳「進軍新北市議員」
公司大虧12億...董座竟先賣股票！　涉內線交易遭移送
蔣萬安反擊！批蘇貞昌比喻不倫不類　「不需惱羞成怒、到處牽拖」

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

好評再升級！百富X晶華酒店推出期間限定「春節五星饗宴」　讓新年團圓更有滋味

百富「以一心造一藝」於臺中國家歌劇院舉辦心藝講座場場爆滿「最後席位」免費釋出

醫爆好市多「條碼出包」買貝果變綜合海鮮貴400！業者回應了

找回20年前的自己！美國醫學證實逆齡基因的關鍵就在這！

部落客翁啾為愛滷肉評審激賞！可果美蕃茄醬料理賽幸福奪冠

【廣編】超商超懷念飲品「美研社南部開賣時間公佈」！嘉義到屏東狂喊：終於買到

營養師推薦：高纖豆漿7+7計畫　搭配應援禮盒跟活動超有趣

【追劇品酒特輯】火紅台劇再掀條通熱潮　日本人喝威士忌「魔鬼藏細節」

衝了！超商連3天「私品茶仙女紅茶買1送1」　加碼美式第2杯0元喝

今天就揪團吃！速食店連4天「買套餐送香草烤半雞」　

胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」

要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

蕭亞軒去年初爆出被愛犬咬傷臉「克服了一年多」　遭愛犬咬傷：我愛牠...「接受這一切」

賈靜雯遭親弟爆料「戀愛過程」　生第4胎？修杰楷眼睛秒亮：走吧！

「巨型鋼球」高空重砸車變廢鐵　命大哥傻眼...後座嬰奇蹟無傷

2個月7車！全都在同座橋墜溝　彎道像「盲區陷阱」狂吞車

758萬瑪莎拉蒂撞擊影片曝！碰撞逆向機車　女騎士噴飛送醫不治

百富「以一心造一藝」於臺中國家歌劇院舉辦心藝講座場場爆滿「最後席位」免費釋出

醫爆好市多「條碼出包」買貝果變綜合海鮮貴400！業者回應了

找回20年前的自己！美國醫學證實逆齡基因的關鍵就在這！

部落客翁啾為愛滷肉評審激賞！可果美蕃茄醬料理賽幸福奪冠

【廣編】超商超懷念飲品「美研社南部開賣時間公佈」！嘉義到屏東狂喊：終於買到

營養師推薦：高纖豆漿7+7計畫　搭配應援禮盒跟活動超有趣

【追劇品酒特輯】火紅台劇再掀條通熱潮　日本人喝威士忌「魔鬼藏細節」

衝了！超商連3天「私品茶仙女紅茶買1送1」　加碼美式第2杯0元喝

今天就揪團吃！速食店連4天「買套餐送香草烤半雞」　

大金2022新品亮點搶看！「瓦斯空調」不怕缺電、「閃流放電」助防疫

溫度一路往上爬！1原因害「2時段又急凍」　鋒面挾雨彈襲台時間曝

控原民會唱錯歌跳錯舞「冒犯族群」　奇美部落求國賠300萬元敗訴

家樂福出售案結局明朗化？　統一董座羅智先法說會上語帶玄機

快訊／《賽德克巴萊》取景地傳意外！拍片劇組2人墜谷溺水搶救中

持修、孫盛希獻聲動畫！社長大大愛上配音　希希低沉聲線性感呈現

廣播名人控法律不保護台灣人　空姐8歲女慘輸...法院回應了

俄富豪急了：轉移資產要多久？　狂叩「這國家」的律師

沒看到「好市多新規定」！回神秒虧50元　苦主崩潰：我消費7千多欸

艾薇認參加《全明星》壓力過大　關浴室唱歌曝心聲

快訊／彰基擋土牆倒塌遭活埋　怪手駕駛急救4小時傷重不治

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

消費熱門新聞

限時4天！超商開賣5元奶茶、紅茶

本土+0！4大超商「咖啡優惠」統整

找回20年前的自己！美國醫學證實

「IG男友」必備心機小道具

小孩最愛變色泡沫終於再上架！

營養師推薦：高纖豆漿7+7計畫

超商連3天「私品茶仙女紅茶買1送1」

限時4天！超商「4大咖啡飲品」買3送1

賣場上班日湧現CALL客族搶折扣

速食店連4天「送香草烤半雞」！

超商連2周美式、拿鐵第2杯10元喝

今本土0確診！超商美式「第2杯0元」

大金2022新品　瓦斯空調不怕缺電

超商咖啡飲品全品項即起「第2杯6折」

更多熱門

相關新聞

酒條通賣便宜　和橡木桶董座互嗆

酒條通賣便宜　和橡木桶董座互嗆

兩大洋酒進口商「酒條通洋酒」及「橡木桶洋酒」，為了英國威士忌定價起糾紛，橡木桶董座陳春安就在酒條通粉絲專頁上留言，「請你下架，否則本公司『橡木桶洋酒』將向法院提出告訴」，酒條通董事長江偉正也親上火線反擊....

封味美學線上品酒會　好評再加碼

封味美學線上品酒會　好評再加碼

「五倍工藝GO藝FUN大樂透」二度抽獎

「五倍工藝GO藝FUN大樂透」二度抽獎

資深電玩翻譯師的生存攻略

資深電玩翻譯師的生存攻略

拉麵店免費加麵「吃不完罰1000」　網怒轟規矩多

拉麵店免費加麵「吃不完罰1000」　網怒轟規矩多

關鍵字：

一心一藝匠心職人技藝工藝威士忌百富心藝講座

讀者迴響

熱門新聞

男歌手罹骨髓癌一年驟逝享年47歲！

YTR眾量級爆分手「家寧23字首回應了」！

眾量級家寧「刻意不提男友」爆分手！知情人揭私下真實關係　

中和3男1女賓士拒檢狂飆　警開3槍1人頭中彈

快訊／黃尚禾認愛李千那：我們在一起！

得哥爆「導演工作室呼麻硬上」

俄戰車被當靶子狂轟　專家：戰術太糟

8歲女淚求留台！母曾在內湖街頭遭潑糞、瀝青

網傳普丁出手報復台灣！外交部回應了

俄宣布停火　開放5城市讓人民撤離

「暫停車位」鄰居嗆移走　他反擊：買1樓附車位嗎

大胃王網紅承認是男性！扮女裝吃播吸粉3500萬

快訊／新北最新足跡　銀行、全家、家樂福、韓式料理店、親子樂園

YTR眾量級爆分手！網揪IG發文藏疑點

限時4天！超商開賣5元奶茶、紅茶

更多

最夯影音

更多
胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」

胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」
要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面