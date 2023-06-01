【廣編】「裸鑽雪莉」威士忌攜手「亞洲50最佳酒吧　上傳發票抽最「鑽」獎　體驗亞州最大調酒界盛事！

▲指定店家購買裸鑽雪莉上傳發票有機會抽中好禮。

圖、文／台灣愛丁頓提供

在國際烈酒市場及多項全球性評比中屢創佳績的「裸鑽雪莉（Naked Malt）」，即日起至6/30於指定店家購買裸鑽雪莉並上傳發票至官方LINE帳號活動頁面，即有好禮包含Line Points 100點、即享券週週送及最大獎「亞洲50最佳酒吧」香港三天兩夜專屬行程（含7/17-19香港雙人來回機票、住宿和亞洲50最佳酒吧體驗），親身體驗2023年度裸鑽雪莉攜手「亞洲50最佳酒吧」的迷人裸調魅力！

「裸鑽雪莉（Naked Malt）」熟成工序中，額外在初次（裸桶）Oloroso 雪莉桶中熟成至少6個月，木桶並未裝填過威士忌，可賦予酒體最為純粹的風味，酒液散發奶油太妃糖和甜香料氣息，有香草、水果和葡萄乾的細膩口感的特色，特別是裸鑽騷兒（Naked Sour）能夠赤裸裸的呈現出裸鑽雪莉最原始風味。

這次「亞洲50最佳酒吧（Asia’s 50 Best Bars）」主題的回饋消費者活動，目的就是希望能讓幸運兒親自體驗環境最舒適、調酒最迷人的優質酒吧帶來的五感極致震撼，「裸鑽雪莉（Naked Malt）」在台灣也有許多合作酒吧，消費者在家自己也可嘗試將裸鑽雪莉隨興搭配自己喜愛的材料！

立即上傳發票前往香港：https://pse.is/4z3a92