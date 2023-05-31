【廣編】全球唯一沉浸式MR體驗慶生派對！八和和牛燒肉敦北店盛大開幕

▲八和和牛燒肉專門店敦北店打造全球唯一「沉浸式MR體驗生日派對」。

圖、文／八和和牛燒肉專門店提供

慶生驚喜玩膩了嗎？八和和牛燒肉專門店打造全球唯一「沉浸式MR體驗生日派對」，獨立包廂專屬體驗，戴上MR眼鏡，前瞻的MR混合實境互動加上驚喜彩蛋，讓壽星留下難忘慶生回憶，隱身在西服店後面的主題裝潢，勢必也將掀起朝聖熱潮，「八和和牛燒肉專門店敦北店」正式於5月30日盛大開幕，高品質食材搭上前所未有的 MR 體驗，滿足頂級饕客的味蕾。

顛覆傳統餐廳慶生方式，八和和牛燒肉專門店敦北店與互動細胞Visual Fun聯手合作，於餐廳獨立包廂打造專屬體驗空間，凡是訂位包廂壽星，即能感受有別以往的慶生體驗，當戴上MR眼鏡搭配互動手勢，超真實夢幻樂園打破虛實呈現在眼前，除了滿滿的驚喜與彩蛋外，高品質的細緻場景更是讓人眼睛一亮，透過互動細胞團隊研發的獨家影視級MR混合實境技術，壽星還可以與朋友們在MR樂園世界中同步連線互動，高規格技術讓慶生絕無冷場！

「八和和牛燒肉專門店」為嚴格把關食材最高標準，斥資購入日本三大和牛之一的「近江牛」，提供高品質和牛餐點給每位光臨的消費者，除了食材嚴選外，在用餐環境更極力創新打造主題性概念，推開隱身巷弄的西服店，映入眼簾的寬敞 百坪用餐空間，低調奢華普魯士藍搭配黑金的裝潢，讓整體質感體驗大大提升，也歡迎喜愛美食的饕客到店感受八和的魅力。