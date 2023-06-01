美：共機增加挑釁攔截行動　可能造成誤判

▲中國殲-16在南海國際空域猛然切到美軍波音RC-135前方。（圖／達志影像／美聯社）

中央社台北1日電

中國戰機上週在南海上空攔截美國偵察機，美國官員警告中國軍機和軍艦「令人震驚地增加」了挑釁性的攔截行動，可能造成不安全事件或誤判。

上週一架中國戰鬥機在南海國際空域近距離逼近一架美國軍機。美國之音今天報導，美國國防部官員警告說，中國軍機和軍艦「令人震驚地增加」了挑釁性的攔截行動。

美國國防部2名要求匿名的官員表示，這些有風險的攔截有可能造成不安全事件或誤判。

5月30日，美國發布了一段影片，指5月26日一名中國戰鬥機飛行員攔截一架美國空軍RC-135偵察機時做出的「不必要的咄咄逼人的動作」。

#USINDOPACOM Statement on #PRC Unprofessional Intercept: "We expect all countries in the Indo-Pacific region to use international airspace safely and in accordance with international law."



Read morehttps://t.co/jeAEg1lHXz pic.twitter.com/AvPKRZHCZB — U.S. Indo-Pacific Command (@INDOPACOM) May 30, 2023

負責美國在印度太平洋地區軍事活動的印太司令部的發言人說，這名中國飛行員直接在RC-135機頭前方400英尺（122公尺）內飛行，迫使美國飛機飛過其尾流。當時美國飛機正依據國際法，在南海上空的國際空域開展安全與例行性的行動。

中國外交部發言人毛寧5月31日將此事件歸咎於美國，聲稱這架美國飛機對中國進行抵近偵察，嚴重危害中國國家主權安全。並反咬美方應當立即停止此類危險的挑釁行動。

美國之音報導，海牙國際仲裁庭裁定，中國對南海沒有歷史權利，但北京無視該裁決。

美國經常在南海及其上空開展行動，挑戰中國和其他國家的領土聲索，並促進穿越國際水域的自由通行，這些國際水域承載著世界上一半的商船噸位，每年產生數兆美元的經濟價值。

美中緊張局勢加劇之際，五角大樓表示，北京方面拒絕了美國提出的讓兩國國防部長本週末在新加坡舉行的香格里拉對話上會面的要求。

一名高級國防官員5月30日對美國之音表示，自2021年以來，中國拒絕或未能回應國防部提出的關於關鍵領導人接觸的10幾次請求、多次常規對話的請求，以及近10次工作級別的接觸。

這位高級國防官員說：坦率地說，這只是一連串藉口中的最新一個。