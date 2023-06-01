用自己精子讓患者懷孕生9孩　醫搭手工飛機突然「空中解體」身亡

▲被控擅自捐精的男醫生墜機身亡。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國72歲醫生沃特曼(Morris Wortman)曾被指控擅自用自己的精子讓女患者懷孕，而且以同樣方式產出的子女還多達9人，如今卻傳出，他日前搭乘手工製飛機時，飛機突然在空中解體，和機上飛行員一同墜機逝世的消息。

醫生沃特曼上月28日下午5時42分搭乘手工製飛機Wittman W-5 Buttercup發生墜機事件，飛機墜落在紐約州奧爾良郡(Orleans County) 耶茨鎮(Yates)一處果園中，機上駕駛員盧斯(Earl Luce Jr)也一同罹難。

當地警方表示，初步調查後發現，沃特曼所搭乘的飛機飛到一半時機翼突然脫離，墜落在果園上，飛機失去機翼後只剩下機身，又繼續向西飛行了約1,000到1,500碼，最後墜入住宅後方一處牧場中。

▲男醫生搭乘手工製飛機，空中突然解體。（圖／翻攝自Facebook／Wittman Buttercup）

沃特曼是當地知名婦產科醫生，2021年被前患者女兒赫爾奎斯特(Morgan Hellquist)控告，於1983至1985年期間，他在女患者不知情的情況下，擅自使用自己的精子讓對方懷孕，患者每月至少接受2至3次注射，每次收費美元50元（約台幣1,536元）。

赫爾奎斯特長大後進行DNA檢測發現，她和沃特曼具有血緣關係，而且另外還有9名同父異母的兄弟姊妹，該訴訟案目前仍在門羅郡(Monroe County)法院審理中，沒想到判決尚未出爐，卻傳出沃特曼墜機死亡的消息。