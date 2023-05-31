四接已變3.0！謝國樑廢止林右昌「同意公文」　要求台電重提申請

▲基隆市長謝國樑召開記者會反對興建四接。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢、黃資真／基隆報導

基隆外木山海域受漁業法指定為重要水產保育區，但台電近來預計填海造陸，開發第4座天然氣接收站，引發當地民眾與環保團體反彈，市長謝國樑今（31）日召開記者會表示，由於四接方案已更改為3.0版，將廢止林右昌時期同意之2.0版公文，未來將與府內同仁在環評會上，表達基隆市政府的立場與意見，堅決守護市民的人身安全與當地的海洋生態。

謝國樑於記者會中提到，已指示市府產業發展處將於今天下午發函給台電公司，依據行政程序法相關規定，廢止之前基隆市政府原則同意2.0方案公文，要求台電針對新方案備齊申請資料後，重提申請。

謝國樑表示，經檢視台電公司於111年所提「協和發電廠更新改建計畫」3.0版東移方案（以下簡稱東移方案）填海造地範圍後，發現與市府109年受理台電公司所申請2.0版方案已完全不同，故行政處分所依據之法規或事實事後發生變更，依據行政程程序法第123條第4款規定，廢止市府109年9月24日基府產海壹字第1090052313號函，否則對基隆市環境保育、市民安全、港務營運等重大公益將產生危害。又東移方案仍屬本府所轄水產動植物繁殖保育區（一級海岸保護區），爰仍請台電公司應以東移方案相關設施及新填海造地範圍備齊申請資料後，依規定提送基隆市府申辦保育區相關審查事項。

謝國樑認為，開發單位應該提出能讓「環境永續」及「不要填海造陸」的替代方案，轉型為其他替代型能源，如「地熱電廠」，可以直接利用協和電廠現有的土地與饋線等設施。或參考韓國的轉型方式，將燃油電廠轉型成「生質能電廠」，提高我國再生能源佔比，降低溫室氣體排放，更有利產業發展。