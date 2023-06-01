民進黨性騷吃案風波！　侯友宜轟：「對加害者永不姑息 」賴清德踹共

▲侯友宜接受媒體時事訪問。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／新北報導

台劇《人選之人》黨工遭性騷橋段真實在民進黨上演，一名綠營前黨工控訴遭摸胸性騷，無奈上報時任婦女部主任、現任黨副秘書長的許嘉恬後，但對方竟冷處理引發吃案風波。對此，國民黨總統參選人侯友宜今（1）日怒批，講出「不要鬧大」這類的話，真的很可恥，被害者沒有錯、錯的是加害者「要唾棄他」，主席賴清德為什麼還把許嘉恬升為副秘書長？賴清德要出來說清楚，對於加害者永不姑息。

對於民進黨爆出性騷擾吃案，侯友宜上午受訪時表示，性騷擾的被害者需要很大的勇氣站出來，這個案子已經發生9個月，民進黨也姑息9個月，「我們不能就這樣算了」，任何人以及任何性別受到性騷擾，大家都應作為他強烈的後盾，被害者沒有錯、錯的是加害者。

侯友宜提到，民進黨這個案子牽扯進來的是許嘉恬，但這當中為什麼掩蓋案情？到底民進黨跟加害者是否有利益共生的關係？民進黨為什麼包庇這麼久？長期以來賴清德有沒有關注這個議題？為什麼還把許嘉恬升為副秘？

侯友宜轟，民進黨不在乎價值，只在乎選舉利益，要問賴清德，這個案子就要這樣算了嘛？賴清德應該要說清楚。

媒體問到，若此事發生在新北，他會如何處理？侯友宜批，講出「不要鬧大」這類的話，干預性騷擾的被害者，這是很可恥的，這是很不該的行為，要唾棄他。被害者要站出來的勇氣，我們要支持他，作為他強而有力的後盾。很多戲劇給我們很多反省，戲劇內容讓我們深刻反省，面對性騷擾的被害者應支持他，對加害者永不姑息。

