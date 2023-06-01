　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨性騷吃案風波！　侯友宜轟：「對加害者永不姑息 」賴清德踹共

▲▼侯友宜接受媒體時是訪問。（圖／記者許靖騏攝）

▲侯友宜接受媒體時事訪問。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／新北報導

台劇《人選之人》黨工遭性騷橋段真實在民進黨上演，一名綠營前黨工控訴遭摸胸性騷，無奈上報時任婦女部主任、現任黨副秘書長的許嘉恬後，但對方竟冷處理引發吃案風波。對此，國民黨總統參選人侯友宜今（1）日怒批，講出「不要鬧大」這類的話，真的很可恥，被害者沒有錯、錯的是加害者「要唾棄他」，主席賴清德為什麼還把許嘉恬升為副秘書長？賴清德要出來說清楚，對於加害者永不姑息。

對於民進黨爆出性騷擾吃案，侯友宜上午受訪時表示，性騷擾的被害者需要很大的勇氣站出來，這個案子已經發生9個月，民進黨也姑息9個月，「我們不能就這樣算了」，任何人以及任何性別受到性騷擾，大家都應作為他強烈的後盾，被害者沒有錯、錯的是加害者。

侯友宜提到，民進黨這個案子牽扯進來的是許嘉恬，但這當中為什麼掩蓋案情？到底民進黨跟加害者是否有利益共生的關係？民進黨為什麼包庇這麼久？長期以來賴清德有沒有關注這個議題？為什麼還把許嘉恬升為副秘？

侯友宜轟，民進黨不在乎價值，只在乎選舉利益，要問賴清德，這個案子就要這樣算了嘛？賴清德應該要說清楚。

媒體問到，若此事發生在新北，他會如何處理？侯友宜批，講出「不要鬧大」這類的話，干預性騷擾的被害者，這是很可恥的，這是很不該的行為，要唾棄他。被害者要站出來的勇氣，我們要支持他，作為他強而有力的後盾。很多戲劇給我們很多反省，戲劇內容讓我們深刻反省，面對性騷擾的被害者應支持他，對加害者永不姑息。
 

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／林飛帆道歉了！　認有收到性騷報告
就是現在！foodpanda現折150元　免費30次外送
LIVE／人選之人是真的！女黨工爆遭導演性騷吃案　民進黨副祕
快訊／民進黨性騷吃案　蔡英文發聲了
快訊／口罩男被勸和不忍了！　「只是外遇或許能原諒」
導演身分曝！摸胸後噁問「睡得好嗎？」　對話全PO出
連千毅出發入獄！　「上背整片刺青露出」現身高鐵站
機車遭輾「彈跳一下」！　夫妻1死1重傷
快訊／民進黨：終止與該導演一切合作
「人選之人」真實版！綠營爆性騷　受害人被反問：妳怎不叫出來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

談核電再動怒！「缺電不承認還騙來騙去」　侯友宜嘆：人民都傻子嗎？

許嘉恬吃案前黨工性騷案　李德維批：民進黨說一套做一套

快訊／林飛帆有收到性騷案報告　坦承疏忽當事人不走申訴背後原因

王鴻薇強調侯友宜「不反核」　笑賴清德被「一陣亂棒」閉嘴了

快訊／蔡英文譴責民進黨性騷事件　支持黨部調查確保當事人權益

「客運電動化」總經費達643億！　交通部：預計2030年全面電動化

軍公教待遇調完基本工資也跟漲？行政院：尊重審議委員會意見

體恤軍公教人員辛勞！蔡英文任內3度幫軍公教調薪、總調幅11.4%

民進黨爆「性騷吃案」　蔣萬安：無法接受任何違反性平言論

強化高教競爭力！教研人員研究加給調增15%　2萬人可受惠

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

衣櫃有鬼是真的？童年恐怖夢魘再現　《鬼出櫃》睡前千萬別看床底...

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

豐原眼鏡男疑喝醉尾隨逞凶！　國中生遭酒瓶K頭狂喊對不起

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

隋棠7歲兒遭同學說「腿好細」　「拒穿短褲」老公Tony反應超極端XD

談核電再動怒！「缺電不承認還騙來騙去」　侯友宜嘆：人民都傻子嗎？

許嘉恬吃案前黨工性騷案　李德維批：民進黨說一套做一套

快訊／林飛帆有收到性騷案報告　坦承疏忽當事人不走申訴背後原因

王鴻薇強調侯友宜「不反核」　笑賴清德被「一陣亂棒」閉嘴了

快訊／蔡英文譴責民進黨性騷事件　支持黨部調查確保當事人權益

「客運電動化」總經費達643億！　交通部：預計2030年全面電動化

軍公教待遇調完基本工資也跟漲？行政院：尊重審議委員會意見

體恤軍公教人員辛勞！蔡英文任內3度幫軍公教調薪、總調幅11.4%

民進黨爆「性騷吃案」　蔣萬安：無法接受任何違反性平言論

強化高教競爭力！教研人員研究加給調增15%　2萬人可受惠

單程機票899元！虎航「線上旅展明天開跑」限時4天促銷

談核電再動怒！「缺電不承認還騙來騙去」　侯友宜嘆：人民都傻子嗎？

莎曼珊確定回歸《慾望城市》！證實現身鐵粉嗨了　鬧翻凱莉5年心結曝

許嘉恬吃案前黨工性騷案　李德維批：民進黨說一套做一套

丟丟妹轉戰當主播「崩潰畫片曝光」！　自爆弱點：無法照稿說話

告白最容易成功的三大星座男！TOP 1不留遺憾追求法，當然能突破女孩心防

快訊／林飛帆有收到性騷案報告　坦承疏忽當事人不走申訴背後原因

風・Luxury／愛馬仕錶上動物瘋自拍　木片鑲嵌老虎好傳神

SS級AV女優「雙中空倒出深溝」合照蔡阿嘎！二伯站前面…表情全被拍

只有今天！超商精品咖啡「買7送7」　指定冰品任2件0元起爽吃

政治熱門新聞

「人選之人」真實上演　民進黨爆性騷

民進黨副秘書長許嘉恬爆「性騷擾吃案」　民進黨道歉：拉高層級調查

行政院今將拍板軍公教調薪　調幅擬達4%

民進黨前黨工遭性騷吃案　2千字還原

快訊／綠前黨工遭性騷吃案　范雲「零容忍」：黨中央已立刻調查及懲處

爆性騷吃案　黃瓊慧：我們真是進步的黨？

深夜拉柯文哲看海　郭台銘：都忘記了

快訊／性騷疑吃案民進黨副秘許嘉恬即刻停職　賴清德下令「零容忍」

快訊／性騷吃案挨轟　民進黨性平部：終止與該導演一切合作

LIVE／性騷吃案被罵翻　民進黨10：45記者會回應

民進黨前黨工遭性騷　藍勾勾湧入聲援

民進黨性騷案反問受害者「為何不跳車」　許嘉恬臉書被灌

民進黨婦女部吃性騷案　卡神：林飛帆當時負責督導

ET民調／高虹安滿意度破6成　五大有感施政73.9%最肯定這項

更多熱門

相關新聞

快訊／性騷吃案挨轟　民進黨性平部：終止與該導演一切合作

快訊／性騷吃案挨轟　民進黨性平部：終止與該導演一切合作

針對民進黨前黨工控訴遭到性騷擾卻未獲幫助一事，民進黨1日召開記者會回應。性平部主任李晏榕說明，被害人發文前與性平部也聯繫一段時間，彼此溝通良好，有信任關係，雙方見面後也立即承諾終止與加害人一切合作並協助被害人後續心理諮商會協助轉介、支付所有費用，也呼籲民眾不要攻擊被害人，性平會盡最大努力接住被害人。

綠爆性騷如「人選之人」紀錄片　王鴻薇轟林飛帆：九萬領假的？

綠爆性騷如「人選之人」紀錄片　王鴻薇轟林飛帆：九萬領假的？

藍「換侯說」　蔣：沒有換與不換

藍「換侯說」　蔣：沒有換與不換

快訊／性騷疑吃案民進黨副秘許嘉恬即刻停職　賴清德下令「零容忍」

快訊／性騷疑吃案民進黨副秘許嘉恬即刻停職　賴清德下令「零容忍」

慶祝行情沒出現！日學者分析侯友宜民調墊底　「一族群」成關鍵

慶祝行情沒出現！日學者分析侯友宜民調墊底　「一族群」成關鍵

關鍵字：

2024總統大選侯友宜國民黨總統民進黨性騷

讀者迴響

熱門新聞

T.O.P正式切割BIGBANG「塗掉團名」：早就退了

5億高中生配偶「從容走樓梯下10樓」　原因曝光

全台薪資排行前3名出爐！第1不是醫師

李佳穎被求婚成功！　嫁小9歲羊肉爐老闆：我很幸福

5億高中生最後畫面曝光　他：驗出新事證

她扛父490萬債務　銀行18年收638萬元利息

5星座女最容易被騙砲　獅子座連錢都難守

日夫妻拍18禁片2年撈5億？網曝秘辛：賺很大

夏天必吃1水果！被讚是「天然威而鋼」

愛貓僵硬躺紙箱不動了　媽吐4字真相

陳建州親妹重病住院24天　「等器官移植才有機會」

快訊／國1清晨「4車追撞」　全線封閉

58歲楊繡惠突po超音波照！　

外送員脫口一句話 小鐘尷尬了

83歲《教父》艾爾帕西諾又當爸！　小54歲女友懷孕8月

更多

最夯影音

更多
砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險
韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面