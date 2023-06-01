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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「房貸補貼3萬元」今早9時開放申請　內政部：系統瞬間湧入2萬人

▲▼內政部長林右昌。（圖／記者陳家祥攝）

▲內政部長林右昌。（圖／記者陳家祥攝）

記者詹宜庭／台北報導

內政部1日向行政院報告「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」，內政部長林右昌表示，該專案已開始受理線上申請，今早9點開放線上系統後，民眾申請相當踴躍，開辦瞬間湧入申請達兩萬人。預估第一批符合資格的自用住宅貸款戶在7月上旬就能獲得定額3萬元支持金，實際幫忙有需要的人來減輕生活壓力。

林右昌指出，內政部自5月16日開放諮詢專線，由專人回應申請資格條件相關問題，民眾來電諮詢非常踴躍，截至5月30日止已接聽1萬6094通電話諮詢，主要詢問申請方式及申請條件等問題。

林右昌表示，這次申請是全面採用線上申請，使用手機、平板或電腦皆可登入，申請入口在營建署網站內政部不動產資訊平台。借款人進入線上申請系統後，會出現資格條件自我檢核畫面，由申請人勾選確認，如評估符合資格，驗證身分登入後即可填寫個人資料，於確認後送出，就完成申請，整體操作程序非常簡單。今早9點開放線上系統，民眾申請相當踴躍，開辦瞬間湧入申請達兩萬人。

林右昌強調，專案線上申請通過審查後，支持金將透過原貸款金融機構，直接存入借款人約定繳納貸款本息的帳戶內，政府不會發送簡訊、郵件，也不會電話詢問個人資料，民眾務必提高警覺，請勿點選來路不明的申請連結，以免個資外洩。

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