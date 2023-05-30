快來申請！中產以下房貸補貼6月上路　7月就可領3萬元

▲內政部推出的「中產以下自用住宅貸款戶支持專案將在6月上路。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

內政部30日召開「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」啟動記者會，部長林右昌表示，專案將在6月1日正式受理線上申請，民眾申請時免附證明文件，只要輸入借款人基本資料等資訊就能完成申請。6月申請的民眾，最快7月就可以領到3萬元定額支持金；民眾也可以上「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」網頁查詢審核進度。

林右昌表示，過去受到疫情的影響，行政院為了中低薪房貸戶給予支持，提供中產以下自用住宅貸款戶支持專案，內政部為了更有效率的服務民眾，這三個多月來，做了許多前置作業，包括多次與金管會、銀行公會及各金融機構代表開會研商申請流程、細節，並建置線上統一的官網申請平台，目的就是提供民眾簡便快速的服務，並讓符合條件的民眾能以最簡便的方式獲得支持金；因此，對於金管會、各金融機構以及本次幕後所有共同協力的團隊同仁表示感謝！

林右昌指出，本專案受理申請期間自112年6月1日至112年12月29日，受理期間長達7個月，申請資格條件已於5月15日公告，並自5月16日開放諮詢專線（02）2162-1239，由專人回應申請資格條件等相關問題。截至5月29日止，已接聽1萬4463通電話諮詢，諮詢相當踴躍。

林右昌說明，本專案申請人須為自用住宅貸款的借款人，其與配偶及未成年子女應符合下列資格：

一、合計僅有一筆自用性質購置住宅貸款，並須有非呆帳的貸款餘額。

二、合計持有房屋1戶以內。

三、原始核貸金額，位於台北市住宅為新台幣850萬元以內；位於其他直轄市、縣（市）住宅為新台幣700萬元以內。

四、110年各類所得總額合計於新台幣120萬元以內。

五、上述資格認定基準日為112年2月28日。

林右昌補充，這次申請是全面採用線上申請，使用手機、平板或電腦都可以登入，申請入口在營建署網站及內政部不動產資訊平台，在網頁上方點選專案連結後即可進入，借款人進入線上申請系統後，會出現資格條件自我檢核畫面，由申請人勾選確認，如評估符合資格，驗證身分登入後即可填寫個人資料，於確認後送出，就完成申請，整體操作程序非常簡單。

林右昌再次提醒，本專案線上申請通過審查後，支持金會透過原貸款金融機構，直接存入借款人約定繳納貸款本息的帳戶內，並會註記「行政院發」的文字。如尚未收到支持金，可至「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」網頁查詢審核進度。政府不會發送簡訊、e-mail，也不會電話詢問個人資料，民眾務必張亮眼睛、提高警覺，請勿點選來路不明的申請連結，以免個資外洩。

▲內政部長林右昌。（圖／記者湯興漢攝）