林右昌遭影射勾結im.B主嫌！妹「自揭傷疤」還清白：他超痛恨詐團

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林右昌遭影射勾結im.B主嫌！林宛姿「自揭傷疤」還清白：哥哥超痛恨詐騙集團

▲林右昌（左）捲im.B詐團案，妹妹林宛姿發文還清白。（圖／資料照、翻攝自林宛姿臉書）

▲林右昌（左）捲im.B詐團案，妹妹林宛姿發文還清白。（圖／資料照、翻攝自林宛姿臉書）

記者閔文昱／綜合報導

前立委黃國昌25日在臉書貼出一張內政部長林右昌在基隆市長任內，接待不動產借貸媒合平台im.B涉嫌吸金主嫌曾耀鋒的合照。對此，林右昌的妹妹林宛姿為了證明哥哥清白，親自揭露了一件不願提起往事，強調林右昌「超痛恨詐騙集團」，希望黃國昌能還給哥哥一個道歉。

黃國昌25日晚間丟出照片，是一張林右昌在基隆市長任內，舉辦基隆城市博覽會期間，跟曾耀鋒的合照。針對指控，林右昌受訪時反駁，這是去年六月舉辦基隆城市博覽會，每天接待來自全國各地的參訪團跟民眾做導覽，當時跟很多人都有合照，沒有時間接待任何團體，強調不要為了政治目的、選舉刻意胡扯瞎扯。

林右昌的妹妹、知名插畫藝術家「查理宛豬」林宛姿近日也在臉書發文，「我不知道我寫這篇，會不會明早就被罵，我知道家人一向保護么女的我，但為了我哥的清白，我決定說一件本應當秘密的事，我自己難堪無所謂。」

▲▼ 林右昌發豪語：3個月減10公斤！立志變回「三浦春馬」　短裙正妹陪跑超吸睛 。（圖／翻攝林宛姿臉書）

▲林右昌和妹妹感情很好 。（圖／翻攝林宛姿臉書）

林宛姿指出，事情發生在許多年以前，當時畫插畫很窮，她因擔心被阻止走上畫畫的道路，因此不想讓家人知道，然而沒什麼社會歷練的她，決定上網查借貸廣告，卻也導致遭到詐騙，「我以為自己沒有錢不可能被騙，但對方還是利用我的著急和單純，騙我簽本票，騙我身份證件，連我手機也要騙。」

林宛姿透露，這件事被哥哥林右昌知道後「他們快氣死了」，這也是她第一次看到一向溫和的大哥發飆，甚至吼出這輩子對她最嚴厲的話「妳是被惡魔蒙蔽雙眼了嗎！」最後是家人找警察幫忙處理，這件不堪往事才落幕。

林宛姿強調，她不在乎說出來丟臉，就算丟臉也是應得的，但她想說的是，對哥哥而言「詐騙集團是惡魔，更不用說他的妹妹也被詐騙過」，然而黃國昌卻影射哥哥和詐騙集團勾結，「哈，自己想想吧，我哥超痛恨詐騙集團好嗎，因為北七妹妹被騙過了。」

林宛姿最後也說道，獅子座是很愛面子的，但有人污衊家人時，自己的面子再也不重要，「我會等黃國昌跟我哥道歉，雖然應該等不到」。

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