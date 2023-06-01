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foodpanda折價券趕快換！　獨家優惠只在新聞雲

文／APP活動小組


好康來啦！ETtoday新聞雲聯手foodpanda，專屬首購優惠碼「psETtoday」、獨家折價券等你換，看新聞、點外送，新舊用戶通通有福利！就是今天、6/1起，凡是首次在foodpanda下單，只要輸入「psETtoday」，就能享首購優惠，消費滿200元現折150元，再享30次免費外送！

也就是說，還沒在foodpanda消費過者，下單時輸入首購專屬優惠碼「psETtoday」，即享首購優惠消費滿200元現折150元，且可再享30次免費外送！

已是foodpanda熟客，則有優惠券送給你。新聞雲App周周釋出foodpanda折價券，不限新舊用戶「滿$200折$30」，獨家優惠只在新聞雲App。今日12:00首波優惠券釋出，趕快打開新聞雲App！

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1.下載新聞雲App並註冊會員
2.新手任務綁定東森購物網帳號
3.會員中心「好禮回饋區」使用東森幣換好康

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APP-FOODPANDA合作宣傳稿使用

6~9月foodpanda x 新聞雲專屬好康持續不中斷：

●首購輸入「psETtoday」享優惠

6/1起，凡是首次在foodpanda消費，於foodpanda下單時輸入「psETtoday」，就能享首購優惠：消費滿200元現折150元，再享30次免費外送！

●每週三新聞雲App持續送折價券

鎖定新聞雲App「好禮回饋區」，每周三11:00新聞雲App限量釋出foodpanda「滿$200折$30」獨家折價券，不限新舊用戶都能用，使用東森幣立即換。

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※首購優惠碼【psETtoday】有效至 2023/9/30，限首次訂購 foodpanda 且訂單不含外送服務費、平台費、小費需滿 $200 方可使用。訂單完成約 72 小時後，系統將自動存入 30 張免外送服務費優惠券至註冊帳戶，優惠券需消費滿 $99 方可使用。實際活動詳情及辦法以 app 及官網結帳頁面顯示為主，foodpanda 保留隨時單方修改權利。

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