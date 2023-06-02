她備註請外送員送上樓　被嗆「先把這2字去掉」！網點頭：真的會白眼

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者林敬旻攝）



記者朱祖儀／綜合報導

不少人不方便出門會選擇訂外送，但也不時傳出消費糾紛。一名女網友透露，最近叫外送請外送員幫忙送上樓，沒想到卻因為她的備註多了2個字，引發對方不滿，讓她相當錯愕，好奇「這真的會冒犯到別人嗎？」文章曝光後掀起討論，有網友指出「看了真的會翻白眼」。

原PO在Dcard發文表示，近日晚餐訂了外送，因為她住在小公寓4樓，因此訂購時在備註寫下，「一樓鐵門可直接往前推打開，（若無法開啟再打電話給我就可以），再幫我放在四樓門口右邊鐵門門口即可，謝謝您！」不過餐點送到後，她打開門卻什麼都沒看到，覺得相當奇怪。

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隨後她仔細看外送員回傳的照片，才驚覺餐點被放在1樓樓梯口，對方還說「等你把即可兩個字去掉，我會考慮上樓謝謝」。她看到後相當傻眼，認為如果外送員有任何問題，可以直接打電話過來，或要求她自行下樓也可以，但突然挨罵很莫名其妙，好奇「想問大家會請外送員送上樓嗎？或是『即可』兩個字真的會冒犯到別人嗎？」

▲▼原PO外送備註打「即可」被嗆聲。（圖／翻攝自Dcard）



不少人看到後紛紛表示，「其實不會不禮貌啦，只是每個人在意的點不一樣，他可能就比較敏感」、「妳已經很有禮貌了，是這個外送員有問題」、「沒有什麼不禮貌，反倒是覺得外送員沒什麼禮貌，換成我是外送員如果不想上樓，可以推說腳不舒服之類，實在不用拿別人的備註開刀」、「看起來很有禮貌啊，不想上樓就直接說，如果是我碰到會直接給負評」。

也有人指出關鍵，「『即可』、『怎樣怎樣就好了』可能會給人一種『你本來應該要做很多事情，但我人很好，所以讓你不要這麼麻煩』的感覺，朋友之間可能要注意一下，但外送員有點難說，小建議可能改成『能不能麻煩您』開頭」、「一單才賺你3-40元，還要樓梯4樓真的哭哭，心情不好看到即可，真的是白眼」、「我猜外送員看到你寫『即可=就可以』，代表很簡單，但他覺得上4樓一點都不輕鬆，所以不爽」、「『即可』有種他本來就該做的，是你通融他的感覺，不想爬4樓也情有可原」。