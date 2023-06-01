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美食外送5折起！　foodpanda「6月激省優惠碼」懶人包

▲▼foodpanda公開台中外送習慣。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda6月優惠碼懶人包。（示意圖／foodpanda提供）

記者蕭筠／台北報導

外送優惠快收！外送平台「foodpanda」的「6月激省優惠碼」來了，這個月不僅有指定美食店家下殺5折起，還能再打79折優惠，加碼推肯德基、星巴克、大苑子消費滿額整單再下殺79折，趕緊把握機會下單去，提醒優惠碼須為線上付款才可使用，數量有限、兌完為止。

●芒果季專屬優惠
1.即日起至6月30日「美食外送指定店家5折起」，訂單滿250元輸入優惠碼「芒著吃涼涼」加碼再打79折，最高現折60元，每人限用1次。

2.6月7日起至6月20日凡輸入優惠碼「芒著喝星巴克」，即可享「星巴克下單滿299元打79折」優惠，最高現折70元，每人限用1次。

3.6月12日起至6月25日凡輸入優惠碼「芒著吃肯德基」，即可享「肯德基下單滿299元打79折」優惠，最高現折70元，每人限用1次。

4.即日起至6月30日凡輸入優惠碼「芒著喝大苑子」，即可享「大苑子下單滿250元打79折」優惠，最高現折60元，每人限用1次。

5.即日起至6月18日凡輸入優惠碼「芒著喝鮮茶道」，即可享「鮮茶道下單滿250元打79折」優惠，最高現折60元，每人限用1次。

6.即日起至6月7日凡輸入優惠碼「芒著叫家福」，即可享「家樂福、家樂福超市下單滿649元打79折」優惠，最高現折200元，每人限用1次。

7.即日起至6月7日凡輸入優惠碼「芒著吃芒果」，即可享「生鮮雜貨指定店家滿599元打8折」優惠，最高現折200元，每人限用1次。

8.6月8日起至6月22日凡輸入優惠碼「芒著叫全聯」，即可享「全聯下單滿699元打85折」優惠，最高現折200元，每人限用1次。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克同好會官方粉絲頁）

▲星巴克下單滿額再打79折。（示意圖／翻攝星巴克同好會官方粉絲頁）

●美食外送
1.即日起至6月30日凡輸入優惠碼「送餐六」，指定使用者可享「美食外送下單滿449元現折90元」優惠，每人限用2次。

2.即日起至6月30日凡輸入優惠碼「開飯六」，指定使用者可享「美食外送下單滿649元現折130元」優惠，每人限用2次。

3.即日起至6月30日凡輸入優惠碼「粗飯六」，指定使用者可享「美食外送下單滿949元現折220元」優惠，每人限用6次。

4.即日起至6月30日凡輸入優惠碼「聚餐六」，指定使用者可享「美食外送下單滿1849元現折450元」優惠，每人限用10次。

5.即日起至6月30日「美食外送指定店家5折起」，指定使用者加碼訂單滿329元輸入優惠碼「六月熊送」再打85折優惠，最高現折60元，每人限用1次。

6.即日起至6月30日凡輸入優惠碼「六月超人氣」，指定使用者可享「美食外送指定店家下單滿329元打85折」優惠，最高現折200元，每人限用1次。

7.即日起至6月30日凡輸入優惠碼「必勝客80」，指定使用者可享「必勝客下單滿320元現折80元」優惠。

8.6月17日至6月30日免優惠碼「pandapro用戶下單達美樂滿250元現折50元」優惠。

▲▼foodpanda分享韓貨銷售排行榜。（圖／foodpanda提供）

▲生鮮雜貨有一系列滿額現折優惠。（示意圖／foodpanda提供）

●生鮮雜貨 
1.即日起至6月30日凡輸入優惠碼「折到六」，指定使用者可享「生鮮雜貨指定店家下單滿599元打85折」優惠，最高現折300元，每人限用1次。

2.即日起至6月30日凡輸入優惠碼「省到六」，指定使用者可享「生鮮雜貨下單滿1299元打8折」優惠，最高現折500元，每人限用1次。

3.即日起至6月30日凡輸入優惠碼「賺到六」，指定使用者即可享「生鮮雜貨下單滿2499元打75折」優惠，最高現折1000元，每人限用1次。

4.6月10日凡輸入優惠碼「你快六嗎」，指定使用者可享「生鮮雜貨指定店家下單滿599元打75折」優惠，最高現折300元，每人限用1次。

5.6月11日凡輸入優惠碼「我很快六」，指定使用者可享「生鮮雜貨指定店家下單滿999元打75折」優惠，最高現折500元，每人限用1次。

6.6月8日至6月14日凡輸入優惠碼「小七好六」，即可享「7-11下單滿269元打79折」優惠，最高現折100元，每人限用1次。

●熊貓超市
1.6月3日、6月4日限時2天凡輸入優惠碼「補貨六」，即可享「熊貓超市指定分店下單滿599元打75折」優惠，最高現折500元，每人限用1次。

2.6月17日、6月18日限時2天凡輸入優惠碼「買菜六」，即可享「熊貓超市指定分店下單滿599元打75折」優惠，最高現折500元，每人限用1次。

●信用卡優惠
1.即日起至6月30日凡輸入優惠碼「psop22」且為首次訂購全平台者，下單滿200元現折100元，每人限用1次。

2.即日起至6月30日凡輸入優惠碼「pslp300」且為首次訂購並使用線上付款者，可享「2折」優惠，最高現折300元，每人限用1次。

3.即日起至6月30日凡輸入優惠碼「pslp300m」且為首次訂購生鮮雜貨並使用線上付款者，可享「2折」優惠，最高現折300元，每人限用1次。

4.即日起至6月30日「JCB信用卡獨家優惠」，於全平台下單滿300元並輸入優惠碼「psjcb306」，即可享現折100元優惠，每人限用1次。

5.即日起至6月30日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，於全平台下單滿200元並輸入優惠碼「psctbc306」，即可享88折優惠，最高現折50元，每人限用1次。

6.即日起至6月30日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，期間每日上午5時30分至11時，於全平台下單滿100元並輸入優惠碼「psctbce306」，即可享85折優惠，最高現折50元，每人限用1次。

●pandago即時快遞優惠 
1.即日起至6月30日凡輸入優惠碼「馬上送」，即可享「運費現折50元」優惠，每人限用5次。

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