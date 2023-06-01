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豐原太平洋金門展登場　6F時尚型男全新改裝盛大開幕

▲豐原太平洋金門展登場　6F時尚型男全新改裝盛大開幕。（圖／豐原太平洋百貨提供）

▲豐原太平洋百貨推出金門物產展。（圖／豐原太平洋百貨提供）

生活中心／綜合報導

豐原太平洋百貨一年一度的「金門物產展」，盛大開展，從1日開始至13日，不論是在地金門物產或是台灣特色商品，民眾不用親自跑一趟金門，就能在金門展一次購足，百貨表示，前50名打卡就送「50元購物金」。

豐原太平洋百貨飽受好評的「金門物產展」，今天登場，百貨準備開幕打卡好禮，前50位民眾打卡就送「50元購物金」，還有開幕首四限量超殺優惠、截角限量金門特色商品，最低下殺49折，今年特地準備每年必買的特產，包括高人氣的減糖金門貢糖、獨有口感的金門麵線，還有刮痧適用的一條根等，通通都是不可錯過的特色產品。

▲豐原太平洋金門展登場　6F時尚型男全新改裝盛大開幕。（圖／豐原太平洋百貨提供）

▲「金門物產展」今起至6月13日在9樓開展。（圖／豐原太平洋百貨提供）

百貨6樓時尚型男愛運動樓層改裝新登場，1日起第一階段紳士休閒區多家品牌全新面貌展店，包括：企鵝、Wolsey、夢特嬌、PLAY BOY GOLF、PING、皮爾卡登等，以及豐原首度登場的男士服飾REGATTA CLUB、NEWYOKER、Kinloch Anderson。

▲豐原太平洋金門展登場　6F時尚型男全新改裝盛大開幕。（圖／豐原太平洋百貨提供）

▲6樓時尚型男愛運動樓層改裝新登場。（圖／豐原太平洋百貨提供）

百貨更預告第二階段將在21日盛大開幕，除了眾所期待的6F運動用品區-Adidas 60坪形象店、豐原首開The North Face等國際知名品牌之外，另外更有詢問度破表、最受歡迎的泰式料理第一品牌「瓦城」將在B2開幕，滿足眾多饕客的味蕾。

▲豐原太平洋金門展登場　6F時尚型男全新改裝盛大開幕。（圖／豐原太平洋百貨提供）

▲豐原太平洋百貨更預告6/21(三)第二階段將盛大登場。（圖／豐原太平洋百貨提供）

另外，百貨祭出優惠，6/1(四)到6/13(二)會員於全館指定樓層當日滿2000元就有機會抽中市價26800元的LG空氣清淨機及上千份好禮現場抽現場領、指定樓層單筆消費滿2000元還可享點數2倍送、當日滿3000元送市價820元恆彩時尚平盤28cm，還有限量超狂點數加價購超值商品，最低1折就能把商品帶回家！

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