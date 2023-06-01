LIVE／性騷吃案被罵翻　民進黨10：45記者會回應

▲民主進步黨中央黨部（圖／資料照）

記者皮心瑀、陶本和／台北報導

民進黨前黨工5月31日深夜控訴，自己遭性騷擾，向當時婦女部主任許嘉恬反映，卻被反問「妳為什麼不跳車」、「怎麼沒有叫出來」。對此，民進黨當晚已發出道歉聲明，今10：45則將舉行記者會說明，《ETtoday新聞雲》將全程直播。

針對黨內疑似有性騷吃案狀況。現任黨主席賴清德今上午赴覺修宮參香，面對記者一連串提問「會處理性騷擾案子嗎？」、「性騷零容忍嗎？」、「黨工案要怎麼調查？」都未正面回應。

根據該名前黨工自述，當時她還是學生，主責一個專案，攝影團隊在回程的路上，導演趁著大家熟睡時對她性騷擾，不僅按著她的頭靠上肩膀，在她假裝醒來並藉故起身後，還一邊說著「累了吧，看妳很疲倦」，一邊愛撫與按摩她的後頸、下巴、肩膀和胸口，當時她嚇到不斷以「這是長輩的關心」、「是我的錯覺」等理由來合理化這些行為並安慰自己，沒想到對方還在廁所堵她。

該黨工說，自己之後上報主管，沒想到許嘉恬卻反問，「所以呢？妳希望我做什麼？」第二次面談許嘉恬更說，「那妳當下為什麼……不跳車？我不懂，妳怎麼沒有叫出來？」

民進黨聲明，時任婦女部主任在當時疑未妥善處理，未能積極保護受騷擾同仁，致同仁更受傷害，黨部深感遺憾；中央黨部秘書長得知此訊息後，非常重視，除已中止一切與該廠商之合作外，也立刻拉高層級，由性平部主任及主席室主任共同進行調查了解。

民進黨強調，主席室主任與性平部主任所組成之調查小組已於今日與受傷害當事人見面談話，親自了解詳情。除提供當事人必要協助、後續法律服務外，並鄭重承諾，將繼續進行後續調查與相關懲處。

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